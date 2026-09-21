Motosikletle bariyere çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi: Kız arkadaşı ağır yaralı
Zonguldak'ta lise öğrencisi Kerem Cin (18), kontrolünü yitirdiği motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı liseden kız arkadaşı Hasret Yağmur G. (15) ise ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Tünelleri çıkışında meydana geldi. Kerem Cin yönetimindeki 67 AGE 662 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve beraberindeki Hasret Yağmur G. yol kenarına savruldu.
KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza noktasına sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan sürücü ile kız arkadaşı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
SÜRÜCÜ KEREM CİN KURTARILAMADI
Tedaviye alınan yaralılardan Kerem Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YARALI SEVK EDİLDİ
Hayati tehlikesi bulunan Hasret Yağmur G., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Hasret Yağmur G.'nin entübe edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.