Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye Motosikletle bariyere çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi: Kız arkadaşı ağır yaralı

Motosikletle bariyere çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi: Kız arkadaşı ağır yaralı

Zonguldak'ta lise öğrencisi Kerem Cin (18), kontrolünü yitirdiği motosikletinin bariyerlere çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Aynı liseden kız arkadaşı Hasret Yağmur G. (15) ise ağır yaralandı.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
Motosikletle bariyere çarpan lise öğrencisi yaşamını yitirdi: Kız arkadaşı ağır yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Tünelleri çıkışında meydana geldi. Kerem Cin yönetimindeki 67 AGE 662 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü ve beraberindeki Hasret Yağmur G. yol kenarına savruldu.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza noktasına sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan sürücü ile kız arkadaşı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Manisa’da iki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralıManisa’da iki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

SÜRÜCÜ KEREM CİN KURTARILAMADI

Tedaviye alınan yaralılardan Kerem Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YARALI SEVK EDİLDİ

Hayati tehlikesi bulunan Hasret Yağmur G., Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Hasret Yağmur G.'nin entübe edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Trafik Kazası Zonguldak
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro