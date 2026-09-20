Manisa’da iki motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 3 yaralı

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Kaza, saat 22.20 sıralarında Manisa-Saruhanlı kara yolu Veziroğlu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Aynı yönde seyreden Yavuz T. yönetimindeki 45 ADG 599 plakalı motosiklet ile Tevfik Eren D.’nin kullandığı 45 BAH 969 plakalı motosiklet, henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Yavuz T.’nin kullandığı motosiklet savrularak bariyer ile asfalt arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI SÜRÜCÜ İTFAİYE EKİPLERİNCE KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bariyerlerin arasında motosikletiyle sıkışan Yavuz T. bulunduğu yerden çıkarıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada yaralanan iki motosiklet sürücüsü ile motosikletlerden birinde yolcu olarak bulunan Alperen A. ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Yavuz T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.