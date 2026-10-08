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Halk TV Türkiye Motosiklet kazasında su kanalına uçtu: Cansız bedeni bulundu

Motosiklet kazasında su kanalına uçtu: Cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde motosikletin su kanalına devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Motosiklet kazasında su kanalına uçtu: Cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, Dipgölü mevkisinde toprak yolda ilerlerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalına devrildi. Kazada sürücü M.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarak yardım istedi, motosiklette yolcu olarak bulunan Durmuş Candan ise kanalda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

KAZA DİPGÖLÜ MEVKİSİNDE MEYDANA GELDİ

M.A. idaresindeki 09 ABE 300 plakalı motosiklet, Yenipazar Dipgölü mevkisinde toprak yolda ilerliyordu. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet su kanalına devrildi. Kazanın ardından bölgeye ekipler yönlendirildi.

SÜRÜCÜ KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, YOLCU KANALDA KAYBOLDU

Kazada sürücü M.A. kendi imkanlarıyla sudan çıkarak yardım istedi. Motosiklette bulunan Durmuş Candan ise kanalda kayboldu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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İTFAİYE EKİPLERİ CANDAN'IN CANSIZ BEDENİNE ULAŞTI

İtfaiye ekiplerince kanalda başlatılan aramada Durmuş Candan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Candan'ın cenazesi Yenipazar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralı sürücü M.A. ise ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

AA

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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