Motorundan duman yükseldi, saniyeler içinde alev alev yandı

İstanbul Arnavutköy'de akşam saatlerinde yaşanan olayda, seyir halindeki bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede tüm aracı alevler sardı.

MOTOR KISMINDAN YÜKSELEN ALEVLER ARACI SARDI

Yangın, akşam saatlerinde Eski Edirne Asfaltı Caddesi, Membaa Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Seyir halindeyken otomobilin motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı hemen kenara çekerek durdurdu.

Saniyeler içinde motor kısmından çıkan alevler büyüyerek tüm otomobili etkisi altına aldı.

ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Çevredeki vatandaşların durumu fark ederek ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrol altına alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yapılan çalışmalar sonucunda alevler söndürüldü ancak otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının tamamen kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmaları yapıldı. Otomobilin neden alev aldığına dair ekipler tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. (DHA)