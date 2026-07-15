Faciaya ramak kaldı! TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde gece saatlerinde yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. Güreci mevkisinde seyir halinde olan bir TIR’ın dorsesi, henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev aldı.

ŞOFÖRÜN HIZLI MÜDAHALESİ FELAKETİ ÖNLEDİ

Saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, dorseden yükselen alevleri fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Şoförün soğukkanlı tavrı ve aracı güvenli bir noktaya çekmesi, yangının daha büyük bir faciaya yol açmasını engelledi.

ORMANA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sevk edildi. İtfaiye erleri ve orman işçilerinin koordineli çalışması sonucu alevler, yolun hemen kenarındaki ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangın neticesinde TIR'ın dorsesi tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışmaları yapıldı. (DHA)