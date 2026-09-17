Modern sanat eseri o kadar gerçekçiydi ki ilaç sanıp ülkeye sokmadılar! Gümrükten geri döndü

Sanatçı Aybüke Fayetörbay'ın ilaç kutusu formunda tasarladığı 'Medizine' adlı modern sanat eseri, gerçek ilaç sanılarak Avusturya'ya alınmadı.

Fayetörbay, geleneksel ilaç kutusu ve prospektüs dilini yeniden yorumlayan 'Medizine'nin, fiziksel bir tedavi sunmak yerine modern insanın yaşadığı varoluşsal huzursuzluğu sorguladığını, her kapsülün '200 mg varoluşsal huzursuzluk' ve '50 mg varoluşsal şüphe' içerdiğini belirtti.

GÜMRÜKTE GERÇEK İLAÇ SANILDI

Fayetörbay'ın Viyana Fanzin Festivali için hazırladığı proje, tasarımının gerçek bir ilaç kutusunu andırması nedeniyle Avusturya gümrüğünde şüphe uyandırdı. Eser, gerçek bir ilaç olduğu düşünülerek ülkeye alınmadı ve geri gönderildi.

Yaşadığı sıra dışı deneyimimi aktaran Aybüke Fayetörbay, eserin resmi olarak 'Banned in Vienna' unvanı alarak Türkiye'ye döndüğünü belirtti.