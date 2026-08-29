Moda, Balat ve Karaköy'ü geride bıraktı! İstanbul'un en havalı semti seçildi

Dünyanın 150’yi aşkın kentindeki “en havalı mahalleleri” değerlendiren seyahat yayını Brooklyn Of, İstanbul için tercihini Kadıköy’deki Yeldeğirmeni’nden yana kullandı. Rehber, 155 şehirden birer mahalleyi bağımsız kültürü ve yerel mekanları üzerinden değerlendiriyor.

SOKAK SANATI VE YARATICI KÜLTÜR ÖNE ÇIKTI

Brooklyn Of, Yeldeğirmeni’ni yaratıcı kültürü, bağımsız kafe ve restoranları, tasarım odaklı otelleri ve sokak sanatıyla öne çıkardı. Semtte bulunan 60’ı aşkın muralın ise Yeldeğirmeni’ni Türkiye’nin önde gelen açık hava sokak sanatı merkezlerinden biri haline getirdiği vurgulandı.

MODA, BALAT VE KARAKÖY’Ü GERİDE BIRAKTI

Rehberin kurucusu Per Stenius, İstanbul değerlendirmesinde Yeldeğirmeni’nin Moda, Balat ve Karaköy gibi öne çıkan semtleri geride bırakarak seçildiğini ifade etti.

Rehberin büyük zincirlere ve sponsorlu içeriklere yer vermediği, mekanların ise yerel araştırmalar ile bölgedeki eğilimlere yön veren isimlerin değerlendirmelerine dayandığı ifade edildi.

MURAL-İST FESTİVALİ SEMTİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Yeldeğirmeni’nin dikkat çekmesinde sokak sanatındaki güçlü birikimi de önemli rol oynadı. Kadıköy’de 2012 yılında ilk kez gerçekleştirilen Mural-İST Festivali, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerden sanatçıların katılımıyla sürdü. Festival sayesinde semtin pek çok noktası renkli duvar resimleriyle buluştu.

Rehberde Yeldeğirmeni’nin üçüncü nesil kahvecilerinin, bağımsız restoranlarının ve küçük işletmelerinin mahalle kültürünün önemli parçaları olduğu ifade edildi.

Eski demiryolu çalışanı konutlarının yanı sıra uluslararası sanatçıların yaptığı büyük duvar resimlerinin semtin karakterini belirlediği aktarıldı.