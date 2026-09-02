MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi

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Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Bişkek'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Zirve programında Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı karede görüntülenen Kalın'ın görünümündeki değişiklik dikkat çekti.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Kalın'ın uzattığı sakalı ve daha belirgin hale gelen bıyık stili, fotoğraf karesinde öne çıkan ayrıntı oldu.

Diplomasi trafiğinin yoğun olduğu zirve programında Kalın'ın yeni imajı da gündeme geldi.

Erdoğan ve Fidan'la birlikte görüntülenen MİT Başkanı'nın alışılmış görünümünden farklı tarzı, zirvede konuşulan ayrıntılar arasına girdi.

İbrahim Kalın, zirvede Erdoğan ve Hakan Fidan ile yürürken görüntü verdi.

Kalın'ın geçmişte top sakal bıraktığı da biliniyor.