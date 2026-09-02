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Halk TV Türkiye MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi

MİT Başkanı İbrahim Kalın, hafızalardaki bıyıklı görünümünü değiştirdi. Sakal bırakan Kalın, yeni tarzı ile Erdoğan ve Hakan Fidan'ın beraberinde Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katıldı.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi için Bişkek'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın heyetinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Zirve programında Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile aynı karede görüntülenen Kalın'ın görünümündeki değişiklik dikkat çekti.

MİT BAŞKANI İBRAHİM KALIN GÖRÜNÜMÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Kalın'ın uzattığı sakalı ve daha belirgin hale gelen bıyık stili, fotoğraf karesinde öne çıkan ayrıntı oldu.

MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi - Resim : 1

Diplomasi trafiğinin yoğun olduğu zirve programında Kalın'ın yeni imajı da gündeme geldi.

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Erdoğan ve Fidan'la birlikte görüntülenen MİT Başkanı'nın alışılmış görünümünden farklı tarzı, zirvede konuşulan ayrıntılar arasına girdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi - Resim : 3

İbrahim Kalın, zirvede Erdoğan ve Hakan Fidan ile yürürken görüntü verdi.

MİT Başkanı İbrahim Kalın görünümünü değiştirdi - Resim : 4

Kalın'ın geçmişte top sakal bıraktığı da biliniyor.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İbrahim Kalın Hakan Fidan Recep Tayyip Erdoğan
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