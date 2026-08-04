Ankara'da Libya diplomasisi: Kalın ve Fidan, Libyalı yetkililerle görüştü

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre MİT Başkanı İbrahim Kalın, Libya Ulusal Birlik Hükümeti Savunma Bakan Vekili Abdusselam Zubi ile Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe'yi kabul etti.

Görüşmede, Libya'daki siyasi ve güvenlik gelişmeleri, Türkiye-Libya iş birliğinin sürdürülmesine yönelik atılacak adımlar ile ülkede istikrarın korunmasına ilişkin yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

Libyalı yetkililer, Türkiye'nin Libya'da üstlendiği yapıcı rolü takdir ettiklerini ifade ederken, Kalın da Türkiye'nin Libya'da barış ve istikrarın korunmasına yönelik desteğinin süreceğini vurguladı. Kalın ayrıca, Türkiye'nin Libya'nın birliği ile doğu ve batıdaki yönetimlerin tek çatı altında birleşmesine yönelik süreci desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.

İÇİŞLERİ BAKAN VEKİLİ TRABELSİ İLE DE GÖRÜŞTÜ

Kalın, Ankara temasları kapsamında Libya İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile de bir araya geldi.

Görüşmede Libya'da güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılabilecek ilave adımlar ele alınırken, Trabelsi Türkiye'nin Libya Ulusal Birlik Hükümeti'ne verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kalın ise Türkiye'nin Libya'nın güvenliği ve kalkınmasına desteğini sürdüreceğini belirterek, terörle mücadele, insan kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelede Kuzey Afrika ülkeleriyle yakın iş birliğinin devam edeceğini kaydetti.

BAKAN FİDAN'DAN LİBYALI HEYETLE TEMAS

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Ankara'da Libya İçişleri Bakan Vekili İmad Trabelsi ile görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşılırken, görüşmenin içeriğine dair açıklama yapılmadı.

(AA-DHA)