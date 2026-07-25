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Halk TV Türkiye MİT arşivinden 1933 tarihli gizli mektup açığa çıktı: Casusların yöntemini anlattı

MİT arşivinden 1933 tarihli gizli mektup açığa çıktı: Casusların yöntemini anlattı

Milli İstihbarat Teşkilatı, Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti dönemine ait 27 Ağustos 1933 tarihli belgeyi "Özel Koleksiyon" sekmesinde yayımladı. Belgede, gizli yazıların demir klorür ve damıtılmış su karışımıyla nasıl açığa çıkarıldığı anlatılıyor.

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MİT arşivinden 1933 tarihli gizli mektup açığa çıktı: Casusların yöntemini anlattı

MİT, resmi internet sitesindeki "Özel Koleksiyon" bölümüne yeni bir istihbarat belgesi ekledi. 1933 tarihli belge, Cumhuriyet'in ilk yıllarında gizli yazışmaların nasıl deşifre edildiğini gözler önüne seriyor.

MAH'a bağlı D Şubesi (Teknik Destek) tarafından İstanbul B Amirliği'ne gönderilen yazıda, 2030 numaralı posta kutusuna ulaşan bir mektubun açılma süreci aktarılıyor. İki sayfadan oluşan mektubun ilk sayfasında kimyasal deneme yapıldığı için yazıların kısmen kaybolduğu belirtiliyor.

MİT arşivinden 1933 tarihli gizli mektup açığa çıktı: Casusların yöntemini anlattı - Resim : 1

"27 · 8 · 3

BİZZAT AÇILACAKTIR

İ : B. A.

Dij. No: 190385 2016

C: 20:8:933, B: I66.

2030 numaralı Posta kutusuna gelen ve açılmak üzre Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur.

Okuna bilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir.

Burada tercüme edilen mektubta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir

Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur ./.

MAH . RE . N.

(imza)

NOT:

GRAM
PERCHLORUR DE FER 10
MAİMUKATTAR 90

elde edilen mahlul bir küvete konularak kaat aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez.

(imza)""

"LÜSİ" İMZASININ İZİ SÜRÜLDÜ

Belgede, mektuptaki "Lüsi" imzasının Lucci Vidman'a ait olabileceği değerlendirmesi dikkat çekiyor. Okunabilen kısımların anlamları ve ikinci sayfanın tercümesi ayrıca ek olarak gönderilmiş.

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KİMYASAL FORMÜL FOTOĞRAF TEKNİĞİYLE UYGULANMIŞ

Belgenin not bölümünde gizli yazıların açığa çıkarılması için 10 gram demir klorür (perchlorür de fer) ve 90 gram damıtılmış su (maimukattar) karışımı tarif ediliyor. Elde edilen çözeltinin bir küvete konularak kağıdın fotoğraf banyosu tekniğiyle işlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

Belgede ayrıca "Fırça ile sürmek iyi netice vermez" uyarısı yer alıyor.

(AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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