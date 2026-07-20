Hem İran hem Türk vatandaşı: Interpol'ün aradığı kişiyi MİT yakaladı
Uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hem İran hem de Türk vatandaşlığı bulunan Mikail Kaan, MİT ve emniyet ekiplerinin Bodrum'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Interpol (Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı) tarafından uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan Mikail Kaan, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ile emniyet ekiplerinin Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlediği ortak operasyonla yakalandı.
MİT'in yaptığı çalışmalar sonucunda, İran pasaportunda "Kasra Ashrafi" ismini kullandığı, aynı zamanda Mikail Kaan adıyla Türk vatandaşlığı bulunduğu belirtilen şüphelinin Bodrum'da olduğu tespit edildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 18 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Mikail Kaan, Tunus uyruklu eşi F.D. ile birlikte kaldığı adreste gözaltına alındı.
Şüphelinin adresinde yapılan aramalarda 15 bin 600 avro, 3 bin 150 İsviçre frangı, bir soğuk cüzdan, çeşitli ziynet eşyaları, 6 cep telefonu ve 1 tablet ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mikail Kaan, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.