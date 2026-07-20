Halk TV Türkiye Hem İran hem Türk vatandaşı: Interpol'ün aradığı kişiyi MİT yakaladı

Hem İran hem Türk vatandaşı: Interpol'ün aradığı kişiyi MİT yakaladı Uyuşturucu ticareti suçundan Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve hem İran hem de Türk vatandaşlığı bulunan Mikail Kaan, MİT ve emniyet ekiplerinin Bodrum'da düzenlediği ortak operasyonla yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.