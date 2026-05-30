Miras kavgasında kan aktı! Yazar Ayten Öztürk, yeğeni tarafından öldürüldü

Kırklareli'ne aile ziyaretine giden yazar Ayten Öztürk, yeğeni tarafından bıçaklandı. Yazar Ayten Öztürk doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kırklareli'ne akraba ziyaretine giden yazar Ayten Öztürk öldürüldü. İstanbul'da yaşayan yazar Ayten Öztürk, Kurban Bayramı nedeniyle Kırklareli'nin Vize ilçesi Küçükyayla köyünde yaşayan annesi ve akrabalarına ziyarete geldi.

MİRAS KAVGASI ÇIKTI

Annesi ve teyzesiyle dün evlerinin bahçesinde oturan Ayten Öztürk ile eve gelen erkek yeğeni B.S. arasında miras nedeniyle kavga çıktı. Bu sırada B.S., Öztürk'ü bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine köye hızla jandarma ve tıbbi destek ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Öztürk, ambulansla Vize Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak talihsiz yazar, doktorların yoğun çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Olayın ardından geniş çaplı bir arama çalışması başlatan jandarma ekipleri, kaçan cinayet şüphelisi B.S.'yi kısa sürede kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan adli soruşturma devam ediyor. (DHA)

