Dayısını öldürdü dövdüğü annesini cesetle 3 gün evde tutsak etti! Bursa'da canavar evlat vakası...

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde Cüneyt Taşkıran, annesi Çiğdem Alay’a şiddet uygulayan yeğeni Erdem Alay tarafından dövülerek öldürüldü. Olay, Erdem Alay’ın mahalledeki taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz yattığını söylemesi üzerine ortaya çıktı.

Olay, 23 Mayıs’ta İstiklal Mahallesi Uludağ Sokak’taki bir evde yaşandı. Mehter takımında görev yapan 60 yaşındaki Cüneyt Taşkıran’ın, bir süre önce ablası Çiğdem Alay ile yeğeni Erdem Alay’ı yalnız yaşadığı evine aldığı belirtildi.

İddiaya göre, Taşkıran, ablası ve yeğeni evde birlikte alkol aldı. Bir süre sonra Erdem Alay, annesi Çiğdem Alay’a şiddet uygulamaya başladı. Ablasını korumak isteyen Taşkıran ile yeğeni arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Erdem Alay’ın dayısını döverek öldürdüğü öne sürüldü.

ÜÇ GÜN BOYUNCA...

Erdem Alay’ın, üç gün boyunca yaralı annesi ve dayısının cesediyle aynı evde kaldığı belirlendi. Alay, 25 Mayıs’ta mahalledeki taksi durağına giderek dayısının evde hareketsiz hâlde yattığını söyledi.

Taksi şoförlerinin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Cüneyt Taşkıran’ın cansız bedenini mutfak kapısının önünde buldu. Taşkıran’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Yaralı olduğu belirlenen Çiğdem Alay ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

DAHA ÖNCE ANNESİNE ŞİDDETTEN TUTUKLANMIŞ

Olay yerinde gözaltına alınan Erdem Alay’ın emniyetteki ifadesinde suçlamayı kabul etmediği ve 12 gündür evde olmadığını söylediği öğrenildi.

Madde bağımlısı olduğu da belirtilen Alay’ın, daha önce de annesine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığı bildirildi.

Cüneyt Taşkıran’ın bateri çaldığı ve görev yaptığı mehter takımında davul çaldığı anlara ait görüntüler de ortaya çıktı. (DHA)