Milyonlarca sürücü rahat nefes aldı: Artık serbest oldu, cezalar tarihe karışıyor

Araç sahiplerinin uzun süredir merakla beklediği Karayolları Trafik Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nde yapılan köklü değişiklikler, Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi. İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenleme, özellikle fabrika çıkışlı donanımlar ve sonradan eklenen aksesuarlar konusunda yaşanan büyük bilgi kirliliğini ve ceza tartışmalarını tamamen ortadan kaldırıyor.

TELEFON TUTUCULAR ARTIK SERBEST

Sürücülerin trafikte en çok ceza karşı karşıya kaldığı konuların başında gelen ön cama monte edilen telefon tutucuları artık tamamen yasal bir zemine oturtuldu. Yeni kurallara göre, direksiyon veya gösterge paneli hizasından itibaren 5 santimetreyi aşmayan ekipmanların kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye atmadığı sürece serbest kabul edilecek.

Belirlenen bu ölçü sınırları içinde kalan ve görüşü engellemeyen araç içi kameralar ile kayıt cihazları da artık cezaya konu olmayacak.

MULTİMEDYA EKRAN TARTIŞMASI BİTTİ

Özellikle yeni nesil araçlarda standart olarak sunulan büyük ekranlar ve ses sistemleriyle ilgili yaşanan kafa karışıklığı da son buldu.

Fabrika çıkışlı veya sonradan takılan multimedya ekranlar ile hoparlör sistemleri üzerindeki cezai belirsizlik noktalandı. Sürüş güvenliğini destekleyen navigasyon, park desteği ve araç içi/dışı kamera sistemlerinin kullanımı resmen serbestlik kapsamına alındı.

Yönetmelikle birlikte, sürücülerin görüş açısını kapatmadığı sürece dikiz aynasına asılan koku, muska veya benzeri küçük aksesuarların kullanımı da yasal bir çerçeveye kavuşturulmuş oldu.

Yeni düzenleme sayesinde hem sürücüler derin bir nefes alacak hem de trafikteki uygulama karmaşası sona erecek.