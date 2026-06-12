Zorunlu trafik sigortası sil baştan! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar" tebliği Resmi Gazete'de ilan edildi.

1 Temmuz 2026 tarihinde uygulamaya girecek olan yeni düzenleme kapsamında trafik sigortasındaki hasar tespiti, değer kaybı ödemeleri, parça değişimi işlemleri ve tazminat süreçlerine dair kritik değişiklikler hayata geçirilecek.

DEĞER KAYBI İÇİN AYRI BAŞVURU ŞARTI KALKTI

Yayımlanan yeni mevzuatın en çok öne çıkan maddelerinden birisi araçlarda oluşan değer kaybına yönelik oldu. Yapılan yeni düzenlemeye göre, trafik kazasının ardından araç hasarı sebebiyle sigorta şirketine müracaat eden hak sahibi, ek bir dilekçe veya başvuru sunmasa dahi otomatik olarak değer kaybı talebinde bulunmuş sayılacak. Süreç yönetimi kapsamında sigorta eksperi, araçta meydana gelen değer kaybını hazırlayacağı hasar raporunda bağımsız bir kalem olarak açıkça tespit edecek.

Sigorta şirketleri ise raporlama aşamasından sonra, hesaplaması yapılan değer kaybı tutarını nihai eksper raporunun kendilerine teslim edilmesini izleyen iş günü içinde hak sahibine iletmekle mükellef olacak.

ORİJİNAL PARÇA KULLANIMIYLA İLGİLİ KURALLAR NETLEŞTİRİLDİ

Tebliğ vasıtasıyla araçların onarım süreçlerinde hangi şartlar altında orijinal, hangi durumlarda ise eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir parça tercih edileceği detaylı bir biçimde kurallara bağlandı. Alınan karara göre, kazada hasar gören orijinal parçanın tamir edilmesi teknik olarak mümkün değilse, öncelikli olarak orijinal parça ile değişiminin yapılması zorunlu tutulacak. Ancak araç sahibinin yazılı onay vermesi yahut piyasada orijinal parçaya erişim sağlanamaması durumunda eşdeğer ya da yeniden kullanılabilir nitelikteki parça montajı yapılabilecek.

Hasara uğrayan parçanın kazadan önce de orijinal olmadığı durumlarda ise öncelik sırası yeniden kullanılabilir veya eşdeğer parçaya devredilecek. Bahsi geçen bu alternatiflerin uygulanmasının imkansız olduğu hallerde ise orijinal parça kullanımına gidilebilecek. Sigorta şirketleri, tamirat sürecinde eşdeğer parça kullanımının mümkün ve yeterli olduğunu hukuken ispat etmekle yükümlü olacak.

Düzenleme metninde ek olarak, onarımda kullanılan yeni parçalar sebebiyle araçta bir değer artışı meydana gelmesi durumunda, oluşan bu olumlu farkın hak sahibine ödenecek tazminat tutarından düşülemeyeceği açık bir hüküm olarak karara bağlandı.

AĞIR HASARLI ARAÇLARDA YENİ ŞART

Yürürlüğe girecek yeni sisteme göre, ağır hasarlı (pert) olduğu eksper raporuyla resmi olarak karara bağlanan araçlarda, sigorta şirketinin hak sahibine tazminat ödemesi gerçekleştirebilmesi için aracın resmen trafikten çekildiğini kanıtlayan "trafikten çekilmiştir" ibareli kaşeli tescil belgesinin ibraz edilmesi zorunlu olacak. Belirtilen bu resmi evrak sigorta şirketine sunulmadan hiçbir şekilde tazminat ödemesi ifa edilemeyecek.

KAÇAN SÜRÜCÜLERE RÜCU İMKANI

Tebliğ kapsamında, sigorta şirketlerinin ödedikleri tazminat tutarını sigortalı araç sahibinden geri talep edebileceği (rücu) istisnai durumlar da yeniden tasarlandı.

Buna göre sürücünün yalnızca can güvenliği sebebiyle olay yerinden ayrılması ya da kazadaki yaralıların acil tedavisi amacıyla bir sağlık kuruluşuna gitmesi gibi mücbir ve zorunlu haller dışarıda bırakılacak. Bu gibi zorunluluklar olmaksızın kaza yerinin terk edilmesi yahut kaza tespit tutanağı, alkol raporu gibi tutulması zorunlu olan yasal belgelerin düzenlenmesine engel olunması durumunda, sigorta şirketleri kazazedeye ödedikleri tüm tazminatı sigortalı sürücüden tahsil edebilecek.

E-DEVLET VE DİJİTAL BİLDİRİM DÖNEMİ GÜÇLENİYOR

Düzenleme ile beraber hukuksal literatüre "kalıcı veri saklayıcısı" tanımı da genel şartlar metnine dahil edildi.

Bu doğrultuda kısa mesaj (SMS), elektronik posta (e-posta), mobil entegrasyon uygulamaları ile e-Devlet kapısı ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden işletilecek olan tüm dijital altyapılar resmi bildirim mekanizması olarak kabul edilecek. Yeni yasal hükümlerin tamamı 1 Temmuz 2026 tarihinde resmen yürürlüğe girecek.