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Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı

Mardin’de 2021 yılında işlenen cinayet nedeniyle 12,5 yıl hapis cezası alan Şükrü Akçay’ın, sosyal medyada farklı isimle milyonlarca kez izlenen videolar çektiği ortaya çıktı. Akçay, Adana’da saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.

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Mardin’de çoban Musa Çelik’in 2021’de uzun namlulu silahla vurulup öldürüldüğü olaya karıştığı belirlenerek tutuklanan 50 yaşındaki Şükrü Akçay hakkında, ‘Kasten öldürme’ suçundan 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tahliye edildiği öğrenilen Akçay'ın hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı. Sosyal medya ünlüsü olmak için farklı isimle milyonlarca kez izlenen videolar çektiği belirlenen Akçay, Adana’da saklandığı adreste polis tarafından yakalandı.

Olay, 21 Kasım 2021’de Mardin’in Midyat ilçesi kırsal Çamyurt Mahallesi’nde meydana geldi. İki aile arasında alacak anlaşmazlığı nedeniyle başlayan husumet nedeniyle çoban Musa Çelik, uzun namlulu silahla vurulup öldürüldü.

Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı - Resim : 1

Olayla ilgili çalışma yapan jandarma ekipleri, tanık beyanları üzerine o dönem güvenlik korucubaşı olarak görev yapan Şükrü Akçay ile kardeşleri M.A. ve Veysi Akçay’ı gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklandı.

Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı - Resim : 2

CEZASI ONANDI

Haklarında Midyat Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan şüphelilerden M.A. beraat ederken, Veysi Akçay’a ‘Silahla tehdit’ suçundan 1 yıl 8 ay, Şükrü Akçay’a ise ‘Kasten öldürme’den 12,5 yıl hapis cezası verildi. Bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere cezaevinden tahliye edilen Şükrü Akçay hakkında verilen hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı - Resim : 3

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Öte yandan Şükrü Akçay’ın, sosyal medya ünlüsü olmak için farklı isimle videolar çekip, paylaştığı belirlendi.

Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı - Resim : 4

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Akçay’ın Adana’da olduğu bilgisi üzerine yakalanması için çalışma başlattı.

Milyonlarca izlenen videoların sahibi firari katil çıktı - Resim : 5

Cinayet dedektifleri, kent genelinde yaptığı araştırmada Akçay’ın, Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’nde bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen polis, Akçay’ı yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Akçay, önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Adana Katil Cinayet
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