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Halk TV Türkiye Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı

AKP'li vekil Ali Temür'ün başkanlığını yaptığı kooperatifin milletvekillerine gönderdiği katalog ortaya çıktı. Bahçeşehir'deki projede yüzde 25 peşin ve 4 takside 2+1 daireler 2,86 milyon, 3+1 daireler ise 4,1 milyon liradan satışa sunuluyor.

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Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı
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Özel haber

AKP Giresun Milletvekili Ali Temür'ün başkanlığını yaptığı "Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir Konut Yapı Kooperatifi"nin milletvekillerine gönderdiği tanıtım kataloğunda, İstanbul Esenyurt'ta inşa edilmesi planlanan projede 2+1 dairelerin 2 milyon 860 bin, 3+1 dairelerin ise 4 milyon 100 bin liradan satışa sunulacağı görüldü. Broşürde projenin ödeme planı, konumu ve sosyal donatıları da yer aldı.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 1

Devletin dar gelirli vatandaşlar için hayata geçirdiği TOKİ fiyatları tartışılmaya devam ederken, milletvekillerinin kurduğu konut kooperatifine ait tanıtım kataloğu ortaya çıktı.

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"Parlamenterler Gölvadi Bahçeşehir" adıyla hazırlanan broşürde, İstanbul Esenyurt'ta planlanan proje için satış fiyatları, ödeme koşulları ve sosyal yaşam alanlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 3

AKP'Lİ VEKİLİN KARTVİZİTİ DE KATALOGDA YER ALDI

Tanıtım dosyasının kapağında "Huzurlu Yaşam Alanınız, Kazançlı Geleceğiniz" sloganı kullanılırken, katalog içerisinde AKP Giresun Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Ali Temür'ün kartviziti de yer aldı. Kooperatifin ödeme bilgilerinin bulunduğu sayfada ise ödemelerin TBMM Şubesi'ndeki Ziraat Bankası hesabına yapılacağı belirtildi.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 4

Broşürde kooperatifin, Esenyurt ilçesinde bulunan 123 dönümlük alanın bir bölümünde konut üretmek amacıyla kurulduğu, arsa sahibiyle ön protokol imzalandığı bilgisine de yer verildi.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 5

YÜZDE 25'İ PEŞİN 4 TAKSİDE

Katalogdaki taslak plana göre 62 metrekare net, 85 metrekare brüt büyüklüğündeki 2+1 daireler 2 milyon 860 bin liradan satışa çıkarıldı. Net 92 metrekare, brüt 122 metrekare büyüklüğündeki 3+1 dairelerin fiyatı ise 4 milyon 100 bin lira olarak belirlendi.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 6

Broşürde alıcılara, yani vekillere yüzde 25 peşinat ve 4 ay taksit imkânı sunulacağı ifade edildi.

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Tanıtım kataloğunda projenin 7 gün 24 saat güvenlik, kapalı otopark, yüzme havuzu, sauna, buhar odası, fitness salonu, yürüyüş ve bisiklet yolları, çocuk oyun alanları ile futbol ve basketbol sahalarına sahip olacağı belirtildi.

Milletvekillerine özel konut projesinin başında AKP'li isim var: Reklamını TBMM'de yaptı - Resim : 7

Projeye ilişkin konum bilgilerinde ise TEM Otoyolu ve Atatürk Bulvarı'na cepheli olduğu, İstanbul Havalimanı'na 26 dakika, metrobüs durağına ise yaklaşık 10 dakika mesafede bulunduğu ifade edildi. Ayrıca Akbatı AVM, İstinye Üniversitesi Liv Hospital, Bahçeşehir Koleji ve bölgedeki diğer konut projelerine yakınlığı da yatırım avantajı olarak tanıtıldı.

Kooperatif broşüründe, projenin Akzirve Strada'ya 150 metre, Bahçeşehir Suites Residence'a 75 metre, Dumankaya Modern Vadi'ye 500 metre ve Koza Park'a yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta bulunduğu bilgisi de paylaşıldı. Projeye ait görsellerin ise "temsili" olduğu notu düşüldü

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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