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Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi için sürpriz karar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Gornik Zabrze'yle karşılaşacak olan Fenerbahçe'de İsmail Kartal ilk 11 tercihini yaptı.

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Spor Servisi
Spor Servisi Editör
Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi için sürpriz karar
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe ile Gornik Zabrze karşı karşıya gelecek.

21 Temmuz Salı günü Chobani Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Litvanyalı hakem Manfredas Lukjančukas yönetecek.

İSMAİL KARTAL İLK 11'İNİ BELİRLEDİ

Kritik mücadele öncesi hazırlıklarını sürdüren sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal, ilk 11'ini belirledi. Fanatik'te yer alan habere göre; Kartal, kalede Mert Günok'u tercih edecek.

Defans hattında ise Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde ve Levent Mercan görev yapacak. Orta sahanın merkezinde Matteo Guendouzi ve Fred'in görev yapması bekleniyor. Hücum dörtlüsünün ise İrfan Can Kahveci, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca'dan oluşması bekleniyor.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi için sürpriz karar - Resim : 1

RÖVANŞ 29 TEMMUZ'DA

Taraflar arasındaki rövanş maçı ise 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Mücadele TSİ 21.00'de başlayacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi
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