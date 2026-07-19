Bağış paralarıyla şarap fabrikasına gizli ortaklık: Haluk Levent hakkında yeni iddia

Türkiye'de gündemi bir anda değiştiren Haluk Levent'in tutuklandığı AHBAP Dernedği soruşturmasında her geçen gün yeni skandal iddialar ortaya atılmaya devam ediyor. Sabah'ın haberine göre Haluk Levent, bağış paraları ile İzmir'deki bir şarap fabrikasına gizli ortaklık yaptı.

"ORTAK OLACAĞINI SÖYLEYEREK PARA GÖNDERMİŞTİ"

Haluk Levent ile birlikte tutuklanan asistanı Yeliz Kaya'nın ifadesinde Haluk Levent'in Akberg isimli bir firmaya ortak olacağını söyleyerek para gönderdiğini aktardı:

Haluk Levent, Akberg isimli firmaya ortak olacağını söyleyerek Güney Köse'ye para göndermişti ama akıbetini bilmiyorum. Benim adıma düzenlenen çeklerin arkasındaki imzaları da benim imzam olarak kendisi atmış.

MİLYONLARCA LİRA GÖNDERDİĞİ İDDİA EDİLİYOR

Kaya'nın ifadesinin ardından yürütülen soruşturmada, Haluk Levent'in İzmir Selçuk ilçesinde bulunan ve yıllık 4 milyon litre şarap üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük şarap tesisi Akberg Wine'ın kurucusu Güney Köse'ye gizli ortaklık için milyonlar gönderdiği öne sürüldü.

AHBAP MARKASI İÇİN TESCİL DE YAPTIRMIŞ

Haluk Levent'in kurucusu olduğu AHBAP Derveği'nin Türk Patent ve Marka Kurumu'na çok sayıda marka tescili yaptırdığı, bunlar arasında AHBAP Bira'nın da olduğu ifade edildi: