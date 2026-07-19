Dünya Kupası'nda oynadı Amedspor'la anlaştı

Süper Lig'in yeni takımı Amedspor'un yeni kalecisinin belli olduğu belirtildi. Ablan Lafont'la anlaşma sağlandığı bildirildi.

Diyarbakır Mücadele Gazetesi'ndeki habere göre Dünya Kupası'nda Fildişi Sahili Milli Takımı forması giyen Lafont için kulübü Nantes'le anlaşmaya varıldı.

Lafont, Fransa'nın Toulouse takımında yetişti.

İtalya'nın Fiorentina takımında oynadı. FC Nantes takımında 6 sezon oynarken, kaptanlığını da yaptı.

27 YAŞINDA, 1.93 BOYUNDA

Fransa'da yaşayan Lafont, Fransa'nın alt yaş kategorilerinde milli formasını giydi. Ancak A takım düzeyinde Fildişi Sahili'ni seçti.



27 yaşındaki kalecinin boyu 1.93.

Lafont, 2026 Dünya Kupası'nda da Fildişi Sahili'nin kalecisiydi. Kulüp kariyerinde 386 maça çıktı.

Geçen sezonu Yunanistan'ın Panathinaikos takımında geçirdi ve 37 maça çıktı.

Lafont'un kısa süre içinde Diyarbakır'a gelmesi bekleniyor.