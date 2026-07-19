Kılıçdaroğlu MYK'sındaki ismin düğündeki yalnızlığı: Tokalaşmadılar, yöneldiği masadan bile kalktılar

Kılıçdaroğlu'nun butlan yönetiminde oluşturulan MYK'ya dahil olan Yıldırım Kaya, geçtiğimiz günlerde kurucusu olduğu sendikada da dışlanmıştı. Bu kez de katıldığı bir düğünde yalnız bırakıldı. Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Sertaç Eş'in aktardığı bilgiler, Kaya'nın yaşadığı durumu gözler önüne serdi.

Eş'in aktardıklarına göre bir düğüne giden Yıldırım Kaya'nın elini yalnızca düğün sahibi sıktı. Bunun dışında kimse Kaya ile tokalaşmadı. Oturmak için bir masaya yönelen Kaya'nın geldiğini gören masadakiler ise kalkıp uzaklaştı.

"Butlan yönetimi her hafta taksit taksit partiyi küçültüyor. Seçilmemiş MYK, tamamı seçilmiş görevlileri görevinden alıyor. Toplumda Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik öfke dinmiyor. Şöyle bir örnek verelim: Kılıçdaroğlu’nun yardımcılarından birisi, kurucusu olduğu bir sendikadan başka bir kurucunun çocuğunun düğününe gidiyor. Düğün sahibinin dışında kimse tokalaşmıyor. Oturmak için yöneldiği masada oturanlar masadan kalkıyor, selamlaşmıyor. Tek başına kalan genel başkan yardımcısı bir süre oturuyor ve salondan ayrılmak zorunda kalıyor. İsteyene benzer birçok örneği anlatabiliriz.

Kılıçdaroğlu ekibi sokağa çıkamıyor. Bazı kesimler Erdoğan sonrası durumu sorgularken CHP’de çok sayıda isim de Kılıçdaroğlu sonrası için kendisine genel başkanlık rolü biçiyor. Bu isimler, Kılıçdaroğlu gerçeğini unutup Özel’in olmadığı bir CHP’yi hedefe ulaşmak için en kolay yol olarak görüyor. Ancak çoğu, siyasi hırsıyla genel başkanlık hedefine motive oluyor. Yeni partinin kurulmasının ardından geriye kalan CHP’de bu hırslar, yeni rekabetleri ve karşıtlıkları beraberinde getirecek gibi."

KURUCUSU OLDUĞU SENDİKA DA DIŞLAMIŞTI

Eğitim Sen'in kurucuları arasında yer alan Yıldırım Kaya, geçtiğimiz haziran ayında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in sendika tarafından eleştirileceği basın toplantısına da davet edilmemişti. Böylece Kaya, kurucusu olduğu sendika tarafından da dışlanmıştı.