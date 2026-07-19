Vergi ödemediği ortaya çıkmıştı: 461 milyonluk ihale yine iktidara yakın şirkete verildi

Kocaeli'nde Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi kampüsüne yapılacak 120 yataklı Acil Durum Hastanesi'nin yapım ihalesini, AKP Kocaeli'nin kurucu il yöneticilerinden Macit Haldız'ın sahibi olduğu, oğlu Veli Haldız'ın ise AKP Kocaeli İl Yönetimi'nde görev yaptığı İktidarın favorilerinden olan Haldız İnşaat aldı.

KAMUDAN MİLYARLAR ALDI

"İhale Şampiyonu" olarak da adlandırılan şirket, 461 milyon liralık teklifle projeyi üstlenirken, son yıllarda kamudan aldığı milyarlarca liralık ihalelerle de gündeme gelmişti.

461 MİLYON LİRALIK İHALE YİNE İKTİDARA YAKIN

ŞİRKETETE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 3 Haziran'da pazarlık usulüyle "Derince İlçesi 120 Yataklı Sağlık Hizmet Tesisi Yapım İşi" ihalesini gerçekleştirdi. Yaklaşık maliyeti 509 milyon 965 bin 21 lira 61 kuruş olarak belirlenen ihaleye 3 firma teklif sundu.

Kocaeli merkezli Haldız İnşaat, 461 milyon liralık bedelle ihaleyi aldı. Büyükşehir Belediyesi ile şirket arasında resmi sözleşme 10 Temmuz'da imzalandı.

VERGİ ÖDEMEDİĞİ ORTAYA ÇIKMIŞTI

Gelir İdaresi Başkanlığı kayıtlarına göre Haldız İnşaat'ın, kamudan yaklaşık 3,5 milyar liralık ihale almasına rağmen 2021, 2022 ve 2023 yıllarında vergi ödemediği ortaya çıkmıştı.

120 YATAKLI HASTANE YAPILACAK

Kocaeli Gazetesi'nin haberine göre, yaklaşık 10 bin metrekarelik alana inşa edilecek hastanede 120 yataklı hasta servisi, 54 poliklinik, kan ve idrar alma merkezleri, röntgen, bilgisayarlı tomografi (BT), MR, ultrason, mamografi, mikrobiyoloji laboratuvarı ile endoskopi, bronkoskopi, gastroskopi ve kemik dansitometri üniteleri yer alacak.

Projede ayrıca kemoterapi ünitesi, ayakta tedavi alanları, eczane, eğitim sınıfları, yemekhane, mescit, teknik alanlar ile hasta ve çalışan hakları birimleri ve idari ofisler de bulunacak.