Meteoroloji İstanbul'u gün verip uyardı: 4 gün şakır şakır yağacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 19-25 Temmuz 2026 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporunu yayımladı. Rapora göre, hafta başında iç ve batı kesimlerde hava sıcaklıkları yükselirken, Perşembe gününden itibaren aynı bölgelerde hissedilir derecede düşüş yaşanacak. İstanbul'da ise Çarşamba günü başlayacak yağışlı hava 4 gün boyunca etkisini sürdürecek.

SICAKLIKLAR ÖNCE YÜKSELECEK SONRA DÜŞECEK

MGM'nin değerlendirmesine göre, hava sıcaklıkları Pazar gününden itibaren iç ve batı bölgelerde artarak yer yer mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Ancak Perşembe gününden itibaren aynı bölgelerde sıcaklıkların hissedilir derecede azalması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 4 GÜN BOYUNCA YAĞMUR BEKLENİYOR

Meteoroloji'nin tahminlerine göre İstanbul'da yağışlı hava dalgası 22 Temmuz Çarşamba günü başlayacak. Yağışların 23 Temmuz Perşembe, 24 Temmuz Cuma ve 25 Temmuz Cumartesi günleri de devam etmesi bekleniyor. Böylece kentte 4 gün üst üste yağmur görülecek.