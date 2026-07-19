Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında yılın takası: Görüşmeler başladı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe ve Beşiktaş sürpriz bir takas formülü için masaya oturdu.

FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ ARASINDA SÜRPRİZ TAKAS GELİŞMESİ

Takvim'de yer alan habere göre; kadroda farklı ihtiyaçlara sahip olan Fenerbahçe ve Beşiktaş görüşmelere başladı. Fenerbahçe'nin Emirhan Topçu'yu Beşiktaş'ın ise Oğuz Aydın'ı transfer etmek istediği ifade edildi.

Bonservis ve maaş şartlarında henüz anlaşmaya varılamasa da hem Fenerbahçe'nin hem de Beşiktaş'ın takas teklifine sıcak baktığı kaydedildi.

OĞUZ AYDIN

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 39 maçta forma giyen Oğuz Aydın, bin 316 dakika sahada kaldı. Aydın, 4 asist kaydetti.

EMİRHAN TOPÇU

Beşiktaş formasıyla 29 maça çıkan Emirhan Topçu ise 2 bin 456 dakika süre buldu. Topçu, 1 gol kaydetti.