Son dakika | Haluk Levent "beni evlenme vaadiyle kandırdı" diyen kadına belgeli yanıt verdi

Haluk Levent, Ahbap Derneği soruşturmasında verdiği ifadede kendisini evlilik vaadiyle kandırarak 90 milyon lira dolandırdığını öne süren Sevda Kurt'a sosyal medya hesabından paylaştığı ve ikisinin de imzasının olduğu belgeler ile yanıt verdi.

1 Haziran 2026 tarihli "Borç İlişkisinden Doğan Ödeme ve Tasfiye Protokolü" başlıklı belgede, Haluk Levent ile Sevda Kurt arasındaki borç ilişkisinin düzenlendiği ortaya çıktı.

Haluk Levent, paylaşımında Sevda Kurt'un iddialarına 'Yalandır' dedi. Paylaştığı protokolde 90 milyon liralık aldığı borca karşılık 210 milyonluk anlaşma yapıldığını paylaşan Levent, 2023 yılında da 3 milyon dolar borca karşılık kısa süre içinde 4.5 milyon dolar iade aldığını açıkladı. Haluk Levent'in paylaşımı şu şekilde:

Tüm Gerçekler Zamanla Ortaya Çıkacaktır

Sevda Kurt ifadesinde bazı vaatlerle kendisini dolandırdığımı iddia etmektedir. Ancak bu durum gerçeği yansıtmamaktadır. Yalandır. Sevda Kurt aşağıdaki protokolde görüleceği üzere verdiği 90 milyon TL ve bir kısım borcuna karşılık kısa bir süre içerisinde 210 milyon TL alacağını hükme bağlamıştır. Ayrıca 2023 yılında yine bana 3 milyon dolar borç vermiş kısa bir süre içerisinde 4.5 milyon dolar iade almıştır. MASAK raporları bunu doğrulamaktadır.

90 MİLYONLUK BORCA 210 MİLYON LİRALIK ÖDEME

Haluk Levent'in paylaştığı protokole göre 'in Sevda Kurt'a olan borcu; 50 milyon 250 bin TL, 19 milyon 750 bin TL, 9 milyon 400 bin TL ve 160 bin dolar kalemlerinden oluşuyor.

Belgede tarafların, kur farkı, enflasyon farkı ve zarar hesaplamalarıyla birlikte toplam borç miktarının 210 milyon TL olduğu konusunda mutabakata vardıkları, ödeme planında ise 210 milyon liranın üç taksitte ödenmesi kararlaştırılmış:

30 Haziran 2026'da 50 milyon TL,

30 Temmuz 2026'da 80 milyon TL,

31 Ağustos 2026'da 80 milyon TL.

SEVDA KURT İFADESİNDE NELER DEMİŞTİ

Haluk Levent’e 90 milyon lirasını kaptırdığını iddia eden 51 yaşındaki Sevda Kurt, gözaltına alınmasının ardından verdiği ifadesinde, Haluk Levent ile Ahbap Derneği’ne yaptığı bir bağış sonrası tanıştığını söyledi. Kurt ifadesinde, “Ben 22 yaşında ABD’ye gittim. Orada 20 yıla yakın kaldım. Orada çok çalıştım. Sonrasında Türkiye’ye döndüm. Orada 4.5 milyon dolar kazancım oldu” demişti.

‘EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM’

Haluk Levent ile yaşlı bir aileye yardım yapma sürecinde tanıştığını kaydeden Kurt, “Haluk Bey ile bir toplantı yaptık. Orada bir sürü soru sordu. Benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı. Yemek davetleri ve konserlerine davet etti. Haluk Bey bana ‘evleneceğiz; çocuk yapacağız’ dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim” ifadelerini kullanmıştı.

"BEN KENDİSİNE İNANDIM"

Sevda Kurt verdiği ifadenin ardından serbest bırakılmıştı.

"Ben kendisine inandım, 'borçları ödersem evleneceğiz' dedi. Bende Amerika'daki paralarımı buraya aldım onun isteği üzerine tanımadığım kişilere havale ettim. O anda çok baskı altındaydım, paraları dolar olarak kendisine verdim, parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Benim evlilik hayallerim çalındı."