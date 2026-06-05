TOKİ evlerinin fiyatları belli oldu: 64 ilde 20 bin tane satılacak
TOKİ'nin orta gelir grubuna yönelik 64 ilde satışa çıkaracağı 20 bin konutun fiyatları belli oldu. Başvurular 15 Haziran’da başlayacak, satışlar 17 Temmuz’a kadar sürecek. Konutlar 2 milyon 100 bin liradan, taksitler ise 18 bin liradan başlayacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 64 ilde yaklaşık 20 bin konutun satışa sunulacağını açıkladı. Konutların satışına ilişkin merak edilen detayları paylaştı.
TOKİ EVLERİNİN FİYATLARI BELLİ OLDU
Konutlar için üç farklı ödeme modeli uygulanacak. Peşin alımlarda yüzde 25 indirim yapılacak. Yüzde 50 peşinat ödeyenler ise 72 ay vadeli ve yüzde 8 indirimli ya da 60 ay vadeli ödeme seçeneklerinden yararlanabilecek.
Konut fiyatları 2 milyon 100 bin liradan başlarken, aylık taksitler yaklaşık 18 bin lira seviyesinden başlayacak. Ankara’da 2+1 daireler 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve yaklaşık 21 bin 400 lira taksitle satışa sunulacak.
Bursa’da 2+1 konutlar 3 milyon 300 bin liradan, 3+1 konutlar ise 3 milyon 900 bin liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulacak. Hatay’da konut fiyatları 3 milyon 200 bin lira seviyesinden başlarken, Konya’da 2+1 daireler 2 milyon 900 bin liradan satışa çıkacak.
KONUTLAR 2+1 VE 3+1 OLACAK
TOKİ tarafından satışa sunulacak konutlar 2+1 ve 3+1 tipinde olacak. Vatandaşlar istedikleri büyüklükteki konutu seçebilecek.
Projelerin bir kısmı hemen teslim edilirken, teslim edilmeyen konutlar sözleşme tarihinden itibaren en geç 48 ay içinde hak sahiplerine verilecek.
TOKİ 45 İLDE 343 ARSAYI DA SATIŞA ÇIKARACAK
Öte yandan TOKİ, mülkiyetindeki 343 arsayı da açık artırma yöntemiyle satışa sunacak. Adana’dan İstanbul’a, Konya’dan Trabzon’a kadar 45 ilde bulunan arsalar için açık artırmalar 24-25 Haziran tarihlerinde Ankara ve İstanbul’da gerçekleştirilecek.
Konut, ticaret, turizm, sağlık, tarım, sanayi, spor, eğitim, lojistik ve sosyal tesis alanı niteliğindeki arsalar için yüzde 25 peşinatla 48 ay vade veya yüzde 35 peşinatla 48 ay vade imkânı sunulacak. Peşin alımlarda ise yüzde 15 indirim uygulanacak.
Açık artırmalara fiziki katılımın yanı sıra internet üzerinden çevrim içi olarak da iştirak edilebilecek. TOKİ, hem konut hem de arsa satışlarıyla farklı gelir gruplarındaki vatandaşlara mülk edinme imkânı sunmayı hedefliyor. (AA)
64 İLDE 20 BİN TANE SATILACAK
İşte il il TOKİ projeleri ve detayları:
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|2+1
|3+1
|Toplam
|Teslim Süresi
|Banka
|Şube
|1
|AFYONKARAHİSAR
|BAŞMAKÇI
|Çağlayan Mah. 126 Konut
|7
|2
|9
|48 AY
|ZİRAAT
|Başmakçı/Afyon
|2
|AFYONKARAHİSAR
|BOLVADİN
|Şevkipaşa Mah. 158 Konut
|22
|7
|29
|48 AY
|HALK
|Bolvadin/Afyon
|3
|AFYONKARAHİSAR
|ÇAY
|Pazarağaç Beldesi 59 Konut
|31
|7
|38
|48 AY
|ZİRAAT
|Çay/Afyon
|4
|AFYONKARAHİSAR
|DAZKIRI
|Esentepe Mah. 2. Etap 63 Konut
|4
|3
|7
|48 AY
|ZİRAAT
|Başmakçı/Afyon
|5
|AFYONKARAHİSAR
|EMİRDAĞ
|Gömü Beldesi 200 Konut, 8 Dükkan
|79
|26
|105
|48 AY
|HALK
|Emirdağ/Afyon
|6
|AFYONKARAHİSAR
|HOCALAR
|Yeni Mah. 63 Konut
|17
|2
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|Hocalar/Afyon
|7
|AFYONKARAHİSAR
|MERKEZ
|Beyyazı Beldesi 94 Konut, Tic. Mer.
|34
|14
|48
|48 AY
|ZİRAAT
|Afyonkarahisar
|8
|AFYONKARAHİSAR
|SANDIKLI
|Kevser Mah. 368 Konut, 3 Dükkan
|67
|32
|99
|48 AY
|ZİRAAT
|Sandıklı/Afyon
|9
|AFYONKARAHİSAR
|SİNANPAŞA
|Kırka Beldesi Atatürk Mah. 71 Konut
|33
|9
|42
|48 AY
|ZİRAAT
|Sinanpaşa/Afyon
|10
|AĞRI
|DİYADİN
|Göl Mah. 95 Konut, 3 Dükkan
|44
|9
|53
|48 AY
|ZİRAAT
|Diyadin/Ağrı
|11
|AĞRI
|TUTAK
|Cami Mah. 132 Konut, 3 Dükkan
|45
|20
|65
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Tutak/Ağrı
|12
|AKSARAY
|AĞAÇÖREN
|Gümüştepe Mah. 2.Etap 127 Konut
|36
|11
|47
|48 AY
|ZİRAAT
|Ağaçören/Aksaray
|13
|AKSARAY
|GÜZELYURT
|Güzelyurt Mah. 4.Etap 106 Konut
|19
|17
|36
|48 AY
|ZİRAAT
|Güzelyurt/Aksaray
|14
|AKSARAY
|ORTAKÖY
|Çankaya Mah. 83 Konut, 2 Dükkan
|48
|13
|61
|48 AY
|ZİRAAT
|Ortaköy/Aksaray
|15
|AKSARAY
|SARIYAHŞİ
|Merkez Mah. 107 Konut, 6 Dükkan
|38
|14
|52
|48 AY
|ZİRAAT
|Sarıyahşi/Aksaray
|16
|AKSARAY
|SULTANHANI
|4.Etap 143 Konut, 1 Cami
|18
|5
|23
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Sultanhanı/Aksaray
|17
|AMASYA
|HAMAMÖZÜ
|Hamit Kaplan Mah. 2.Etap 186 Konut
|42
|8
|50
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Hamamözü/Amasya
|18
|AMASYA
|SULUOVA
|Borsa Mah. 4.Etap 256 Konut, 6 Dükkan
|17
|1
|18
|48 AY
|ZİRAAT
|Suluova/Amasya
|19
|ANKARA
|ÇAMLIDERE
|Ömerağa Mah. 113 Konut, 12 Dükkan
|22
|14
|36
|48 AY
|ZİRAAT
|Çamlıdere/Ankara
|20
|ANKARA
|ÇUBUK
|503 Konut, 12 Dükkan
|36
|4
|40
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çubuk/Ankara
|21
|ANKARA
|GÜDÜL
|Yukarı Mah. 212 Konut, 3 Dükkan
|3
|-
|3
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Güdül/Ankara
|22
|ANKARA
|HAYMANA
|Kayabaşı Mah. 185 Konut, 4 Dükkan
|-
|4
|4
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Haymana/Ankara
|23
|ANKARA
|AYAŞ
|Hacırecep Mah. 298 Konut, 3 Dükkan
|69
|17
|86
|48 AY
|HALK
|Ayaş
|24
|ANKARA
|KIZILCAHAMAM
|İsmetpaşa Mah. 71 Konut
|14
|5
|19
|48 AY
|HALK
|Kızılcahamam/Ankara
|25
|ANKARA
|MAMAK
|Kızılca ve Nenek Mah. 1.Etap 623 Konut
|175
|36
|211
|48 AY
|HALK
|Mamak
|26
|ANKARA
|MAMAK
|Kızılca ve Nenek Mah. 2.Etap 837 Konut
|259
|45
|304
|48 AY
|HALK
|NATO Yolu
|27
|ANKARA
|MAMAK
|Kızılca ve Nenek Mah. 3.Etap 726 Konut
|203
|52
|255
|48 AY
|HALK
|Abidinpaşa
|28
|ANKARA
|MAMAK
|Kızılca ve Nenek Mah. 4.Etap 829 Konut
|216
|84
|300
|48 AY
|HALK
|Mamak
|29
|ANKARA
|MAMAK
|Kızılca ve Nenek Mah. 5.Etap 712 Konut
|189
|41
|230
|48 AY
|HALK
|Abidinpaşa
|30
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 4.Bölge 1.Etap 2.Kısım 817 Konut
|4
|1
|5
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|31
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 4.Bölge 2.Etap 668 Konut
|6
|-
|6
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|32
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 4.Bölge 3.Etap 305 Konut
|2
|-
|2
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|33
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 3.Bölge 3.Etap 399 Konut
|-
|1
|1
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|34
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 5.Bölge 1.Etap 488 Konut, 20 Dükkan
|29
|6
|35
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|35
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 5.Bölge 2.Etap 635 Konut
|85
|23
|108
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Eryaman
|36
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 6.Bölge 2.Etap 573 Konut, 4 Dükkan
|49
|34
|83
|48 AY
|HALK
|Sincan Meydan
|37
|ANKARA
|SİNCAN
|Saraycık Mah. 6.Bölge 1.Etap 565 Konut, 10 Dükkan
|45
|25
|70
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Sincan Meydan
|38
|ANKARA
|SİNCAN
|Yenipeçenek Mah. 1.Etap 994 Konut, 12 Dükkan
|16
|14
|30
|48 AY
|HALK
|Sincan
|39
|ANKARA
|SİNCAN
|Yenipeçenek Mah. 2.Etap 1012 Konut, 24 Dükkan
|38
|-
|38
|48 AY
|HALK
|Sincan Çarşı
|40
|ANKARA
|SİNCAN
|Yenipeçenek Mah. 5.Etap 670 Konut
|143
|-
|143
|48 AY
|HALK
|Sincan Çarşı
|41
|ANKARA
|SİNCAN
|Yenipeçenek Mah. 6.Etap 752 Konut
|53
|-
|53
|48 AY
|HALK
|Sincan Meydan
|42
|ANTALYA
|AKSEKİ
|Yarpuz Mah. 3.Etap 84 Konut, 2 Dükkan
|12
|2
|14
|48 AY
|ZİRAAT
|Akseki/Antalya
|43
|ANTALYA
|SERİK
|Yukarıkocayatak Mah. 262 Konut, Tic.Mer.
|11
|-
|11
|48 AY
|ZİRAAT
|Lara/Antalya
|44
|ANTALYA
|SERİK
|Yukari Kocayatak Mah. 357 Konut
|16
|5
|21
|48 AY
|HALK
|Serik/Antalya
|45
|ARDAHAN
|GÖLE
|Kubilay Bey Mah. 315 Konut, 3 Dükkan
|2
|11
|13
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Göle/Ardahan
|46
|ARTVİN
|MERKEZ
|Seyitler Mah. 2.Etap 402 Konut
|30
|-
|30
|48 AY
|HALK
|Artvin
|47
|AYDIN
|EFELER
|Savrandere Mah. 1005 Konut, 10 Dükkan
|241
|59
|300
|48 AY
|HALK
|Adnan Menderes Bulv./Aydın
|48
|AYDIN
|SÖKE
|Akçakonak Mah. 390 Konut, 8 Dükkan
|6
|4
|10
|48 AY
|ZİRAAT
|Yenicami-Söke/Aydın
|49
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|Çavuş Mah. 4.Etap 160 Konut
|8
|8
|16
|48 AY
|ZİRAAT
|Bigadiç/Balıkesir
|50
|BALIKESİR
|BİGADİÇ
|Çavuş Mah. 3.Etap 346 Konut
|28
|4
|32
|48 AY
|ZİRAAT
|Bigadiç/Balıkesir
|51
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Dinkçiler Mah. 762 Konut, 26 Ticaret
|11
|-
|11
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Karesi/Balıkesir
|52
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Gaziosmanpaşa Mah. 5.Etap 700 Konut
|77
|40
|117
|48 AY
|HALK
|Balıkesir
|53
|BALIKESİR
|ALTIEYLÜL
|Gaziosmanpaşa Mah. 2.Etap 506 Konut
|1
|0
|1
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Altıeylül/Balıkesir
|54
|BALIKESİR
|SUSURLUK
|Sultaniye Mah. 309 Konut
|33
|3
|36
|48 AY
|HALK
|Susurluk/Balıkesir
|55
|BATMAN
|BEŞİRİ
|Mehmet Yatkın Mah. 127 Konut, 3 Dükkan
|63
|15
|78
|48 AY
|ZİRAAT
|Beşiri/Batman
|56
|BATMAN
|MERKEZ
|Ciğerlo Mah. 951 Konut, 3 Tic.Mer.
|350
|80
|430
|48 AY
|HALK
|Batman
|57
|BATMAN
|GERCÜŞ
|Bağlarbaşı Mah. 108 Konut, 4 Dükkan
|56
|24
|80
|48 AY
|ZİRAAT
|Gercüş/Batman
|58
|BAYBURT
|MERKEZ
|Gençosman ve Şingah Mah.
|48
|124
|172
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayburt
|59
|BİLECİK
|İNHİSAR
|Zafer Mah. 79 Konut
|43
|31
|74
|48 AY
|ZİRAAT
|İnhisar/Bilecik
|60
|BİLECİK
|MERKEZ
|Cumhuriyet Mah. 210 Konut
|38
|19
|57
|48 AY
|HALK
|Bilecik
|61
|BİLECİK
|OSMANELİ
|287 Konut, 4 Dükkan
|19
|9
|28
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Osmaneli/Bilecik
|62
|BİLECİK
|PAZARYERİ
|Doğanlar Mah. 105 Konut
|13
|4
|17
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Pazaryeri/Bilecik
|63
|BİLECİK
|SÖĞÜT
|Cumhuriyet Mah. 153 Konut
|29
|1
|30
|48 AY
|ZİRAAT
|Söğüt/Bilecik
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|2+1
|3+1
|Toplam
|Teslim Süresi
|Banka
|Şube
|64
|BİNGÖL
|MERKEZ
|Sancak Beldesi 107 Konut, 2 Dükkan
|74
|14
|88
|48 AY
|HALK
|Bingöl
|65
|BİTLİS
|ADİLCEVAZ
|Alacaatlı Mah. 204 Konut, 6 Dükkan
|22
|-
|22
|48 AY
|ZİRAAT
|Adilcevaz/Bitlis
|66
|BİTLİS
|MERKEZ
|Hüsrevpaşa Mah. 92 Konut, 18 Dükkan
|18
|58
|76
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bitlis
|67
|BİTLİS
|TATVAN
|Fatih Mah. 444 Konut, 5 Dükkan
|103
|61
|164
|48 AY
|HALK
|Tatvan/Bitlis
|68
|BURDUR
|ALTINYAYLA
|Altınyayla Mah. 110 Konut, 4 Dükkan
|22
|7
|29
|48 AY
|ZİRAAT
|Altınyayla/Burdur
|69
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|Ulucami Mah. 3.Etap 146 Konut
|12
|4
|16
|48 AY
|ZİRAAT
|Gölhisar/Burdur
|70
|BURDUR
|BUCAK
|Yenimahalle Mah. 4.Etap 178 Konut
|30
|2
|32
|48 AY
|ZİRAAT
|Bucak/Burdur
|71
|BURDUR
|ÇAVDIR
|Atatürk Mah. 4.Etap 308 Konut, 8 Ticaret
|106
|29
|135
|48 AY
|ZİRAAT
|Çavdır/Burdur
|72
|BURDUR
|GÖLHİSAR
|Yusufça Beldesi 125 Konut, 2 Dükkan
|36
|6
|42
|48 AY
|ZİRAAT
|Gölhisar/Burdur
|73
|BURDUR
|TEFENNİ
|Yenice Mah. 3.Etap 145 Konut
|12
|3
|15
|48 AY
|ZİRAAT
|Tefenni/Burdur
|74
|BURSA
|BÜYÜKORHAN
|Orhan Mah. 103 Konut
|30
|15
|45
|48 AY
|ZİRAAT
|Büyükorhan/Bursa
|75
|BURSA
|GEMLİK
|Cihatlı Mah. 509 Konut
|29
|8
|37
|48 AY
|ZİRAAT
|Gemlik/Bursa
|76
|BURSA
|HARMANCIK
|Merkez Mah. 152 Konut, 4 Dükkan
|18
|5
|23
|48 AY
|ZİRAAT
|Harmancık/Bursa
|77
|BURSA
|İNEGÖL
|Karalar Mah. 502 Konut
|83
|42
|125
|48 AY
|HALK
|İnegöl/Bursa
|78
|BURSA
|KARACABEY
|Taşlık Mah. 1.Etap 464 Konut, 16 Dükkan
|146
|35
|181
|48 AY
|HALK
|Karacabey/Bursa
|79
|BURSA
|KARACABEY
|Taşlık Mah. 2.Etap 576 Konut, 16 Dükkan
|172
|41
|213
|48 AY
|HALK
|Karacabey/Bursa
|80
|BURSA
|KARACABEY
|Karakoca Mah. 1.Etap 1078 Konut, 20 Dükkan
|222
|81
|303
|48 AY
|HALK
|Dumlupınar/Bursa
|81
|BURSA
|KARACABEY
|Karakoca Mah. 2.Etap 1252 Konut, 66 Dükkan
|294
|76
|370
|48 AY
|HALK
|İzmir Yolu San./Bursa
|82
|BURSA
|KARACABEY
|Karakoca Mah. 3.Etap 1115 Konut, 10 Dükkan
|251
|65
|316
|48 AY
|HALK
|Bursa Şubesi
|83
|BURSA
|GÜRSU
|312 Konut, 2 Tic.Mer. (8 Dükkan)
|74
|22
|96
|48 AY
|HALK
|Gürsu/Bursa
|84
|BURSA
|NİLÜFER
|Yolçatı Mah. 1.Etap 634 Konut
|96
|47
|143
|48 AY
|HALK
|Dumlupınar Bursa
|85
|BURSA
|NİLÜFER
|Yolçatı Mah. 2.Etap 626 Konut, 24 Dükkan
|86
|34
|120
|48 AY
|HALK
|Dumlupınar Bursa
|86
|BURSA
|NİLÜFER
|Gökçeköy Mah. 303 Konut, 4 Dükkan
|44
|13
|57
|48 AY
|HALK
|Dumlupınar Bursa
|87
|BURSA
|ORHANELİ
|Fevzipaşa Mah. 3.Etap 270 Konut, 15 Dükkan
|40
|12
|52
|48 AY
|ZİRAAT
|Orhaneli/Bursa
|88
|BURSA
|YENİŞEHİR
|Subaşı Mah. 2.Etap 133 Konut, 8 Dükkan
|28
|12
|40
|48 AY
|ZİRAAT
|Yenişehir/Bursa
|89
|BURSA
|M.KEMALPAŞA
|Yalıntaş Mah. 256 Konut, 2 Dükkan
|50
|14
|64
|48 AY
|HALK
|M.Kemal Paşa/Bursa
|90
|BURSA
|M.KEMALPAŞA
|Lalaşahin Mah. 683 Konut, 13 Dükkan
|13
|2
|15
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|M.Kemalpaşa/Bursa
|91
|ÇANAKKALE
|AYVACIK
|Hamdi Bey Mah. 188 Konut, 8 Dükkan
|48
|20
|68
|48 AY
|HALK
|Ayvacık/Çanakkale
|92
|ÇANAKKALE
|GELİBOLU
|Aleaddin Mah. 79 Konut
|15
|1
|16
|48 AY
|ZİRAAT
|Gelibolu/Çanakkale
|93
|ÇANAKKALE
|MERKEZ
|Cevatpaşa Mah. 509 Konut
|12
|3
|15
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Troya Cad./Çanakkale
|94
|ÇANAKKALE
|KARACAÖREN
|Karacaören ve Işıklar Mah. 371 Konut
|9
|-
|9
|48 AY
|HALK
|Çanakkale Şubesi
|95
|ÇANKIRI
|KIZILIRMAK
|Yeni Mah. 2.Etap 159 Konut, 3 Dükkan
|19
|-
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|Kızılırmak/Çankırı
|96
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|Karatekin Mah. 293 Konut ve Tuzlu Mah. 419 Konut
|4
|1
|5
|48 AY
|ZİRAAT
|Karatekin/Çankırı
|97
|ÇANKIRI
|MERKEZ
|Aşağıpelitözü Mah. 2.Etap 475 Konut, 8 Dükkan
|24
|3
|27
|48 AY
|ZİRAAT
|Çankırı
|98
|ÇANKIRI
|ŞABANÖZÜ
|3.Etap Yenimahalle 150 Konut
|21
|2
|23
|48 AY
|ZİRAAT
|Şabanözü/Çankırı
|99
|ÇANKIRI
|YAPRAKLI
|94 Konut
|8
|1
|9
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yapraklı/Çankırı
|100
|ÇORUM
|BAYAT
|Yotukçu Mah. 107 Konut, 2 Dükkan
|35
|9
|44
|48 AY
|ZİRAAT
|Bayat/Çorum
|101
|ÇORUM
|İSKİLİP
|Hacıpiri Mah. 265 Konut
|39
|11
|50
|48 AY
|HALK
|İskilip/Çorum
|102
|ÇORUM
|OSMANCIK
|Gürleyik Mah. 5.Etap 236 Konut, 4 Dükkan
|38
|3
|41
|48 AY
|HALK
|Osmancık/Çorum
|103
|ÇORUM
|SUNGURLU
|Manastır Mah. 364 Konut, 4 Dükkan
|21
|1
|22
|48 AY
|ZİRAAT
|Sungurlu/Çorum
|104
|DENİZLİ
|ACIPAYAM
|Oğuz Mah. 3.Etap 422 Konut
|74
|34
|108
|48 AY
|HALK
|Acıpayam/Denizli
|105
|DENİZLİ
|BEKİLLİ
|2.Etap 200 Konut
|55
|43
|98
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Bekilli/Denizli
|106
|DENİZLİ
|BEYAĞAÇ
|Geriçam Mah. 98 Konut
|46
|10
|56
|48 AY
|ZİRAAT
|Beyağaç/Denizli
|107
|DENİZLİ
|BOZKURT
|Bozkurt ve Mehmetçik Mah. 111 Konut
|12
|7
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|Bozkurt/Denizli
|108
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Kocadere Mah. 1.Etap 326 Konut
|7
|2
|9
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|İstasyon/Denizli
|109
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Kocadere Mah. 2.Etap 510 Konut
|12
|1
|13
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|İstasyon/Denizli
|110
|DENİZLİ
|PAMUKKALE
|Kocadere Mah. 3.Etap 393 Konut, 12 Dükkan
|15
|1
|16
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|İstasyon/Denizli
|111
|DÜZCE
|ÇİLİMLİ
|Yeşil Mah. 152 Konut ve Ulucami Mah. 77 Konut
|6
|14
|20
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çilimli/Düzce
|112
|DÜZCE
|KAYNAŞLI
|Sarıçökek Mah. 109 Konut
|15
|4
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|Kaynaşlı/Düzce
|113
|DÜZCE
|GÖLYAKA
|Yazıpınar Mah. 140 Konut
|35
|8
|43
|48 AY
|ZİRAAT
|Gölyaka/Düzce
|114
|DÜZCE
|GÜMÜŞOVA
|Yeni Mah. 81 Konut ve Yongalık Köyü 109 Konut
|17
|31
|48
|48 AY
|ZİRAAT
|Gümüşova/Düzce
|115
|EDİRNE
|ENEZ
|Gaziömer Bey Mah. 142 Konut
|21
|8
|29
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Enez/Edirne
|116
|EDİRNE
|MERKEZ
|Hadımağa Mah. 131 Konut
|27
|14
|41
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Selimiye/Edirne
|117
|EDİRNE
|SÜLOĞLU
|Yenimahalle Mah. 131 Konut, 6 Dükkan
|26
|8
|34
|48 AY
|ZİRAAT
|Süloğlu/Edirne
|118
|EDİRNE
|UZUNKÖPRÜ
|Mescit Mah. 109 Konut, 3 Dükkan
|22
|1
|23
|48 AY
|ZİRAAT
|Uzunköprü/Edirne
|119
|ELAZIĞ
|AĞIN
|Kuzgeçe Mah. 142 Konut, 3 Dükkan
|34
|7
|41
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Ağın/Elazığ
|120
|ELAZIĞ
|ARICAK
|Halil Yavuz Mah. 140 Konut
|—
|9
|9
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Arıcak/Elazığ
|121
|ELAZIĞ
|BASKİL
|Nazaruşağı Mah. 258 Konut, 3 Dükkan
|—
|11
|11
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Baskil/Elazığ
|122
|ERZİNCAN
|ÇAYIRLI
|Atatürk Mah. 158 Konut, 3 Dükkan
|6
|-
|6
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çayırlı/Erzincan
|123
|ERZİNCAN
|İLİÇ
|3.Etap Abdullahpaşa ve Fatih Mah. 256 Konut
|11
|1
|12
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|İliç/Erzincan
|124
|ERZİNCAN
|İLİÇ
|İbrahim Çeçen Mah. 4.Etap 89 Konut
|12
|7
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|İliç/Erzincan
|125
|ERZURUM
|PASİNLER
|Yeni Mah. 89 Konut
|7
|5
|12
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Pasinler/Erzurum
|126
|ERZURUM
|OLTU
|Gökçedere Mah. 205 Konut, 4 Dükkan
|8
|1
|9
|48 AY
|HALK
|Oltu/Erzurum
|127
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Aşağıçağlan Mah. 1.Etap 773 Konut, 20 Dükkan
|186
|41
|227
|48 AY
|HALK
|Bağlar/Eskişehir
|128
|ESKİŞEHİR
|ODUNPAZARI
|Aşağıçağlan Mah. 2.Etap 1023 Konut
|207
|65
|272
|48 AY
|HALK
|Atatürk Bulv./Eskişehir
|129
|ESKİŞEHİR
|GÜNYÜZÜ
|Günyüzü Mah. 124 Konut, 4 Dükkan
|52
|14
|66
|48 AY
|ZİRAAT
|Günyüzü/Eskişehir
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|2+1
|3+1
|Toplam
|Teslim Süresi
|Banka
|Şube
|130
|GAZİANTEP
|ARABAN
|Dumlupınar Mah. 952 Konut
|—
|7
|7
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Araban/Gaziantep
|131
|GİRESUN
|BULANCAK
|Pazarsuyu/Emecen Mah. 3.Etap 204 Konut, 6 Dükkan
|31
|7
|38
|48 AY
|HALK
|Bulancak/Giresun
|132
|GÜMÜŞHANE
|MERKEZ
|Arzular Kabaköy Beldesi 2.Etap 111 Konut, Cami
|34
|10
|44
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Gümüşhane
|133
|HAKKARİ
|YÜKSEKOVA
|Güçlü Mah. 177 Konut
|68
|18
|86
|48 AY
|HALK
|Yüksekova/Hakkari
|134
|HATAY
|ARSUZ
|Pirinçlik Mah. 662 Konut
|—
|192
|192
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Arsuz/Hatay
|135
|HATAY
|İSKENDERUN
|Cebike Mah. 5.Etap 1503 Konut, 3 Tic.Mer., Cami
|—
|129
|129
|48 AY
|ZİRAAT
|İskenderun/Hatay
|136
|HATAY
|İSKENDERUN
|Cebike Mah. 6.Etap 1212 Konut, 3 Tic.Mer.
|—
|787
|787
|48 AY
|HALK
|İskenderun/Hatay
|137
|HATAY
|PAYAS
|2.Etap 542 Konut
|125
|0
|125
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Payas-Dörtyol/Hatay
|138
|HATAY
|PAYAS
|Çağlalik Mah. 3.Etap 400 Konut
|0
|7
|7
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Payas-Dörtyol/Hatay
|139
|ISPARTA
|AKSU
|Aksu Mah. 2.Etap 160 Konut, 4 Dükkan
|35
|17
|52
|48 AY
|ZİRAAT
|Aksu/Isparta
|140
|ISPARTA
|GELENDOST
|Avnipaşa Mah. 3.Etap 204 Konut, 3 Dükkan
|15
|1
|16
|48 AY
|HALK
|Gelendost/Isparta
|141
|ISPARTA
|MERKEZ
|Kuleönü Beldesi Yenicami Mah. 200 Konut, 6 Dükkan
|16
|-
|16
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Isparta
|142
|ISPARTA
|YALVAÇ
|Kızılca Mah. 250 Konut, 5 Dükkan
|82
|10
|92
|48 AY
|HALK
|Yalvaç/Isparta
|143
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 3.Etap 444 Konut, 6 Dükkan
|21
|-
|21
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|144
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 7.Etap 303 Konut, 6 Dükkan
|36
|-
|36
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|145
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 5.Etap 627 Konut, 12 Dükkan
|12
|-
|12
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|146
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 6.Etap 444 Konut, 6 Dükkan
|74
|—
|74
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|147
|İZMİR
|BAYRAKLI
|Rezerv Alan 8.Etap 533 Konut, 6 Dükkan
|82
|—
|82
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Bayraklı/İzmir
|148
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 1.Etap 555 Konut, 5 Tic.Mer.
|0
|13
|13
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|149
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 2.Etap 620 Konut, 5 Tic.Mer.
|6
|7
|13
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|150
|İZMİR
|SELÇUK
|Zafer Mah. 3.Etap 209 Konut
|41
|14
|55
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Selçuk/İzmir
|151
|K.MARAŞ
|AFŞİN
|Yeşilyurt Mah. 5.Etap 847 Konut, 3 Tic.Mer.
|—
|265
|265
|48 AY
|ZİRAAT
|Afşin
|152
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karael Bistan Mah. 3.Etap 428 Konut
|14
|28
|42
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|153
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 4.Etap 310 Konut
|10
|5
|15
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|154
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 6.Etap 926 Konut
|—
|41
|41
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|155
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 2.Etap 1250 Konut
|—
|68
|68
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|156
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 1.Etap 1492 Konut, 2 Tic.Mer.
|—
|137
|137
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|157
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 3.Etap 948 Konut, 10 Dükkan, Cami
|—
|121
|121
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Elbistan
|158
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Karaelbistan Mah. 5.Etap 714 Konut
|25
|22
|47
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Elbistan
|159
|K.MARAŞ
|ELBİSTAN
|Taşburun Mevkii 5.Etap 852 Konut, 2 Tic.Mer.
|—
|337
|337
|48 AY
|HALK
|Elbistan
|160
|KARABÜK
|SAFRANBOLU
|Akçasu Mah. 196 Konut
|29
|8
|37
|48 AY
|HALK
|Safranbolu/Karabük
|161
|KARABÜK
|ESKİPAZAR
|Kapucular Mah. 3.Etap 321 Konut
|62
|28
|90
|48 AY
|HALK
|Eskipazar/Karabük
|162
|KARAMAN
|MERKEZ
|Akçaşehir Beldesi 158 Konut
|81
|39
|120
|48 AY
|ZİRAAT
|Piri Reis/Karaman
|163
|KARS
|MERKEZ
|Karacaören Mah. 327 Konut
|5
|2
|7
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Kars
|164
|KARS
|MERKEZ
|Karacaören Mah. 309 Konut
|20
|21
|41
|48 AY (Peşin)
|HALK
|Kars
|165
|KASTAMONU
|AĞLI
|Merkez Mah. 3.Etap 49 Konut, 2 Dükkan
|21
|7
|28
|48 AY
|ZİRAAT
|Ağlı/Kastamonu
|166
|KAYSERİ
|DEVELİ
|Bahçebaşı Mah. 143 Konut, 3 Dükkan
|34
|5
|39
|48 AY
|HALK
|Develi/Kayseri
|167
|KAYSERİ
|AKKIŞLA
|Şen Mah. 36 Konut
|—
|27
|27
|48 AY
|ZİRAAT
|Akkışla/Kayseri
|168
|KAYSERİ
|YAHYALI
|İsmet Mah. 115 Konut
|22
|6
|28
|48 AY
|HALK
|Yahyalı
|169
|KAYSERİ
|YEŞİLHİSAR
|Kılcan Mah. 3.Etap 236 Konut
|—
|10
|10
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yeşilhisar/Kayseri
|170
|KIRIKKALE
|BAHŞILI
|5.Etap 210 Konut, Tic.Mer.
|4
|1
|5
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Bahşili/Kırıkkale
|171
|KIRIKKALE
|ÇELEBİ
|Çelebi Mah. 3.Etap 71 Konut, 2 Dükkan
|—
|14
|14
|48 AY
|ZİRAAT
|Çelebi/Kırıkkale
|172
|KIRIKKALE
|DELİCE
|Bağcılar Mah. 3.Etap 201 Konut, 4 Dükkan
|50
|16
|66
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Delice/Kırıkkale
|173
|KIRKLARELI
|KOFÇAZ
|Yeni Mah. 86 Konut
|40
|10
|50
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Kofçaz/Kırklareli
|174
|KIRKLARELI
|LÜLEBURGAZ
|Ahmetbey Beldesi 77 Konut, 4 Dükkan
|20
|12
|32
|48 AY
|ZİRAAT
|Lüleburgaz/Kırklareli
|175
|KIRKLARELI
|LÜLEBURGAZ
|Evrensekiz Beldesi 117 Konut, 4 Dükkan
|29
|14
|43
|48 AY
|ZİRAAT
|Lüleburgaz/Kırklareli
|176
|KIRKLARELI
|PINARHİSAR
|Beylik Mah. 256 Konut, 12 Dükkan
|7
|7
|14
|48 AY
|ZİRAAT
|Pınarhisar/Kırklareli
|177
|KIRŞEHİR
|KAMAN
|Sarıuşağı Mah. 3.Etap 111 Konut
|35
|10
|45
|48 AY
|ZİRAAT
|Kaman/Kırşehir
|178
|KIRŞEHİR
|MERKEZ
|Özbağ Beldesi 300 Konut, 5 Dükkan, Cami
|128
|47
|175
|48 AY
|ZİRAAT
|Kırşehir
|179
|KOCAELİ
|DERİNCE
|Sopalı Mah. 2.Etap 291 Konut
|45
|6
|51
|48 AY
|HALK
|Derince/Kocaeli
|180
|KOCAELİ
|GEBZE
|Güzeller Mah. 462 Konut
|58
|11
|69
|48 AY
|HALK
|Gebze/Kocaeli
|181
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 2.Bölge 2.Etap 567 Konut
|54
|21
|75
|48 AY
|HALK
|Kartepe/Kocaeli
|182
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 1.Etap 989 Konut
|94
|26
|120
|48 AY
|HALK
|İzmit/Kocaeli
|183
|KOCAELİ
|İZMİT
|Sekbanlı-Sepetçi Mah. 3.Bölge 2.Etap 711 Konut
|88
|20
|108
|HEMEN TESLİM
|HALK
|İzmit/Kocaeli
|184
|KONYA
|KARAPINAR
|Taşpınar (Hotamış) Mah. 100 Konut
|—
|82
|82
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|185
|KONYA
|KARAPINAR
|İslik Mah. 52 Konut
|—
|50
|50
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|186
|KONYA
|KARAPINAR
|Zafer Mah. 218 Konut, 8 Dükkan
|26
|0
|26
|48 AY
|HALK
|Karapınar/Konya
|187
|KONYA
|AKŞEHİR
|Doğrugöz/Seyrantepe Mah. 357 Konut, 5 Dükkan
|47
|15
|62
|48 AY
|HALK
|Akşehir/Konya
|188
|KONYA
|SELÇUKLU
|Ardıçlı Mah. 1.Etap 906 Konut, 8 Tic.Mer.
|155
|50
|205
|48 AY
|HALK
|Nalçacı/Konya
|189
|KONYA
|BEYŞEHİR
|Hamidiye Mah. 200 Konut
|16
|-
|16
|48 AY
|HALK
|Beyşehir/Konya
|190
|KONYA
|ÇUMRA
|Yenidoğan Mah. 200 Konut, 12 Dükkan
|44
|6
|50
|48 AY
|HALK
|Çumra/Konya
|191
|KONYA
|DOĞANHİSAR
|Yenice Mah. 158 Konut
|22
|5
|27
|48 AY
|ZİRAAT
|Doğanhisar/Konya
|192
|KONYA
|EREĞLİ
|Orhaniye Mah. 192 Konut
|64
|16
|80
|48 AY
|ZİRAAT
|Ereğli/Konya
|193
|KONYA
|HÜYÜK
|Selki Mah. 4.Etap 126 Konut
|70
|28
|98
|48 AY
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|194
|KONYA
|HÜYÜK
|Hüyük Mah. 5.Etap 142 Konut
|10
|7
|17
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|195
|KONYA
|KADINHANI
|İstiklal Mah. 7.Etap 184 Konut, 18 Dükkan
|18
|5
|23
|48 AY
|HALK
|Kadınhanı Uydu/Konya
|196
|KONYA
|KULU
|Dinek Mah. 300 Konut, 4 Dükkan
|58
|40
|98
|48 AY
|HALK
|Kulu/Konya
|197
|KONYA
|TAŞKENT
|Çetmi/Yeni Mah. 56 Konut
|34
|17
|51
|48 AY
|ZİRAAT
|Taşkent/Konya
|198
|KONYA
|TAŞKENT
|Balcılar Mah. 88 Konut
|49
|24
|73
|48 AY
|ZİRAAT
|Taşkent/Konya
|199
|KONYA
|YALIHÜYÜK
|Aşağı Mah. 2.Etap 24 Konut
|24
|-
|24
|48 AY
|ZİRAAT
|Hüyük/Konya
|200
|KONYA
|YUNAK
|Esentepe Mah. 3.Etap 216 Konut, 3 Dükkan
|13
|3
|16
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yunak/Konya
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|2+1
|3+1
|Toplam
|Teslim Süresi
|Banka
|Temerküz Şubesi
|201
|KÜTAHYA
|DOMANİÇ
|Karşıyaka Mah. 138 Konut
|15
|2
|17
|48 AY
|ZİRAAT
|Domaniç/Kütahya
|202
|KÜTAHYA
|DUMLUPINAR
|Cafergazi Mah. 3.Etap 110 Konut, 4 Dükkan
|38
|15
|53
|48 AY
|ZİRAAT
|Dumlupınar/Kütahya
|203
|KÜTAHYA
|GEDİZ
|Dayınlar Mah. 5.Etap 159 Konut ve Umurbey Mah. 59 Konut
|14
|8
|22
|48 AY
|HALK
|Gediz/Kütahya
|204
|KÜTAHYA
|HİSARCIK
|82 Yıl Mah. 238 Konut
|34
|1
|35
|48 AY (Peşin)
|ZİRAAT
|Hisarcık/Kütahya
|205
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 1.Etap 1775 Konut
|—
|102
|102
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Çevreyolu/Malatya
|206
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 2.Etap 2341 Konut
|—
|151
|151
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Malatya
|207
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 3.Etap 1961 Konut
|—
|158
|158
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Malatya
|208
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 4.Etap 1551 Konut
|—
|135
|135
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Malatya
|209
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 5.Etap 703 Konut
|—
|63
|63
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Malatya
|210
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 6.Etap 844 Konut
|—
|240
|240
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Malatya
|211
|MALATYA
|YEŞİLYURT
|İkizce Mah. 2.Bölge 7.Etap 635 Konut, 2 Tic.Mer.
|—
|151
|151
|48 AY
|HALK
|Malatya
|212
|MANİSA
|SALİHLİ
|Durasıllı Mah. 150 Konut, 10 Ticaret
|3
|-
|3
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Cumhuriyet-Salihli/Manisa
|213
|MANİSA
|SALİHLİ
|Durasıllı Mah. 2.Etap 143 Konut
|49
|13
|62
|48 AY
|HALK
|Salihli/Manisa
|214
|MANİSA
|SOMA
|Cinge Mah. 103 Konut
|39
|11
|50
|48 AY
|HALK
|Soma/Manisa
|215
|MARDİN
|ARTUKLU
|Nur Mah. 1.Etap 526 Konut
|95
|15
|110
|48 AY
|HALK
|Mardin
|216
|MARDİN
|ARTUKLU
|Nur Mah. 2.Etap 576 Konut
|290
|52
|342
|48 AY
|HALK
|Mardin
|217
|MERSİN
|MUT
|Deveci Mah. 404 Konut
|55
|15
|70
|48 AY
|HALK
|Mut/Mersin
|218
|MERSİN
|SİLİFKE
|Esenbel Mah. 447 Konut
|117
|40
|157
|48 AY
|HALK
|Silifke/Mersin
|219
|MERSİN
|AKDENİZ
|Bahçe ve Barış Mah. Kentsel Dön. 1.Etap 415 Konut
|44
|1
|45
|48 AY (Peşin)
|HALK
|Hal
|220
|MUĞLA
|MİLAS
|İsmetpaşa Mah. 2.Etap 546 Konut
|94
|3
|97
|48 AY
|HALK
|Milas/Muğla
|221
|MUŞ
|MERKEZ
|Kepenek Mah. 1078 Konut, 20 Dükkan
|134
|131
|147
|48 AY
|HALK
|Muş
|222
|NEVŞEHİR
|DERİNKUYU
|Esentepe Mah. 2.Etap 130 Konut
|10
|5
|15
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Derinkuyu/Nevşehir
|223
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|Kapucubaşı Mah. 42 Konut
|10
|-
|10
|48 AY
|HALK
|Nevşehir
|224
|NEVŞEHİR
|MERKEZ
|Sulusaray Beldesi 177 Konut
|33
|9
|42
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Nevşehir
|225
|NEVŞEHİR
|ÜRGÜP
|470 Konut, 2 Tic.Mer. (12 Dükkan)
|103
|-
|103
|48 AY
|ZİRAAT
|Ürgüp/Nevşehir
|226
|NEVŞEHİR
|KOZAKLI
|Emek Mah. Eski Sanayi Alanı Kentsel Dön. 274 Konut
|57
|90
|147
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Kozaklı/Nevşehir
|227
|RİZE
|MURADİYE
|Yeşildere Mah. 178 Konut
|5
|-
|5
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yeşilçay/Rize
|228
|SAKARYA
|ARİFİYE
|Cumhuriyet Mah. 129 Konut, 4 Dükkan
|16
|4
|20
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Arifiye/Sakarya
|229
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|Kirazlıkçay Mah. 615 Konut
|57
|26
|83
|48 AY
|HALK
|Çarşamba/Samsun
|230
|SAMSUN
|LADİK
|Şehreküstü Mah. 107 Konut, 4 Dükkan
|28
|10
|38
|48 AY
|ZİRAAT
|Ladik/Samsun
|231
|SAMSUN
|ATAKUM
|Kamalı Mah. 1.Etap 920 Konut, 6 Dükkan
|240
|56
|296
|48 AY
|HALK
|Atakum/Samsun
|232
|SAMSUN
|ATAKUM
|Kamalı Mah. 2.Etap 792 Konut, 26 Dükkan
|134
|10
|144
|48 AY
|HALK
|Atakum/Samsun
|233
|SAMSUN
|19 MAYIS
|Yeşilova Mah. 2.Etap 370 Konut, 12 Dükkan
|92
|31
|123
|48 AY
|HALK
|Ondokuz Mayıs/Samsun
|Sıra
|İl
|İlçe
|Proje Adı
|2+1
|3+1
|Toplam
|Teslim Süresi
|Banka
|Şube
|234
|SİİRT
|MERKEZ
|Evren Mah. 551 Konut, 16 Dükkan
|180
|38
|218
|48 AY
|HALK
|Siirt
|235
|SİİRT
|TİLLO
|Fakirullah Mah. 124 Konut
|54
|22
|76
|48 AY
|ZİRAAT
|Siirt
|236
|SİVAS
|ALTINYAYLA
|Aydın Mah. 123 Konut, 5 Dükkan
|42
|19
|61
|48 AY
|ZİRAAT
|Altınyayla/Sivas
|237
|SİVAS
|GEMEREK
|Sızır Mah. 116 Konut, 2 Dükkan
|22
|12
|34
|48 AY
|ZİRAAT
|Gemerek/Sivas
|238
|SİVAS
|KANGAL
|Reşadiye Mah. 2.Etap 194 Konut
|51
|15
|66
|48 AY
|ZİRAAT
|Kangal/Sivas
|239
|SİVAS
|SUŞEHRİ
|Yalnızbağlar Mah. 218 Konut, 5 Dükkan
|29
|3
|32
|48 AY
|ZİRAAT
|Suşehri/Sivas
|240
|SİVAS
|YILDIZELİ
|Salihiye Mah. 3.Etap 226 Konut
|8
|2
|10
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Yıldızeli/Sivas
|241
|ŞIRNAK
|İDİL
|Dirsekli Mah. 357 Konut, 4 Dükkan
|227
|48
|275
|48 AY
|ZİRAAT
|İdil/Şırnak
|242
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Muhittin Mah. 2.Etap 317 Konut
|—
|3
|3
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çorlu/Tekirdağ
|243
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Muhittin Mah. 1.Etap 570 Konut
|—
|2
|2
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çorlu/Tekirdağ
|244
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Muhittin Mah. 3.Etap 507 Konut
|5
|12
|17
|48 AY
|HALK
|Çorlu/Tekirdağ
|245
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Muhittin Mah. 4.Etap 686 Konut
|85
|37
|122
|48 AY
|HALK
|Çorlu/Tekirdağ
|246
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Kemalettin Mah. 760 Konut
|6
|1
|7
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çorlu/Tekirdağ
|247
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Kemalettin Mah. 2.Etap 481 Konut
|35
|13
|48
|48 AY
|HALK
|Yeni Çorlu/Tekirdağ
|248
|TEKİRDAĞ
|ÇORLU
|Nusratiye Mah. 515 Konut, 20 Dükkan
|1
|—
|1
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Çorlu/Tekirdağ
|249
|TEKİRDAĞ
|SÜLEYMANPAŞA
|Zafer Mah. 1.Etap 524 Konut, 4 Dükkan
|63
|26
|89
|48 AY
|HALK
|Hürriyet/Tekirdağ
|250
|TEKİRDAĞ
|MURATLI
|125 Konut, 4 Dükkan
|39
|11
|50
|48 AY
|ZİRAAT
|Muratlı/Tekirdağ
|251
|TEKİRDAĞ
|SARAY
|Ayaspaşa Mah. 160 Konut
|39
|10
|49
|48 AY
|HALK
|Saray/Tekirdağ
|252
|TOKAT
|ERBAA
|Gündoğdu Mah. 309 Konut
|28
|11
|39
|48 AY
|HALK
|Erbaa/Tokat
|253
|TOKAT
|TURHAL
|Kayacık Mah. 99 Konut
|17
|3
|20
|48 AY
|HALK
|Turhal/Tokat
|254
|VAN
|ERCİŞ
|2.Etap 2.Bölge 532 Konut
|—
|150
|150
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Erciş/Van
|255
|VAN
|GÜRPINAR
|Kığzı Mah. 111 Konut, 3 Dükkan
|9
|2
|11
|HEMEN TESLİM
|ZİRAAT
|Gürpınar/Van
|256
|YOZGAT
|BOĞAZLIYAN
|Bahariye Mah. 317 Konut
|71
|19
|90
|48 AY
|ZİRAAT
|Boğazlıyan/Yozgat
|257
|YOZGAT
|MERKEZ
|Eskipazar 2.Mıntıka Mah. 304 Konut
|31
|9
|40
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Yozgat
|258
|YOZGAT
|SORGUN
|Doğankent Mah. 2.Etap 141 Konut, 2 Dükkan
|32
|22
|54
|HEMEN TESLİM
|HALK
|Sorgun/Yozgat
|259
|YOZGAT
|ŞEFAATLİ
|İnceşehir Mah. 104 Konut, 6 Dükkan
|24
|8
|32
|48 AY
|HALK
|Şefaatli/Yozgat
|260
|ZONGULDAK
|KARAMAN
|Karaman Belediyesi 63 Konut
|19
|—
|19
|48 AY
|ZİRAAT
|Soğuksu/Zonguldak