Beşiktaş'tan Salah açıklaması: Transfer bitti derken ortalık bir anda karıştı

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Mohamed Salah ile devam eden transfer görüşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

"KABUL ETMEDİK"

Mısırlı futbolcuyla anlaştıklarını belirten Serdal Adalı, menajerlerin son anda rakamı astronomik bir seviyeye çıkardığını açıkladı.

Candaş Tolga Işık'a konuşan Serdal Adalı'nın sözleri şu şekilde:

Henüz bitmiş bir transfer yok. Kamuoyunda transferin bittiği yönünde çıkan haberler üzerine menajerler rakamları değiştirdi, astronomik noktalara çekmek istediler. Kabul etmedik. Görüşmelerimiz devam ediyor. Salah’ı çok seviyoruz ve oyuncuyla her konuda mutabıkız ancak herkes şunu bilsin ki bizim önceliğimiz Beşiktaş’ın menfaatleridir. Bu doğrultuda ilerliyoruz. Taraftarımızın içi rahat olsun.

YILLIK 10 MİLYON EURO MAAŞ ALACAĞI KONUŞULUYORDU

Mohamed Salah'ın pazartesi günü İstanbul'a gelerek 2 yıllık resmi imzayı atacağı kaydediliyordu. Mısırlı futbolcunun yıllık 10 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus alması bekleniyordu.