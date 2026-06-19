Milletvekili dolandırıcıların hedefi oldu! İYİ Partili vekil milyonlarca lira ve 10 kilo altın teslim etti

İYİ Parti Milletvekili Burhanettin Kocamaz, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldı. Banka hesabına para aktaran ve Ankara'da 10 kilo altın ile döviz teslim eden Kocamaz'ı dolandıran şüphelilerden biri, İstanbul'da paralarla birlikte yakalandı.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz’ın, kendisini adli bir soruşturmanın parçası olarak gösteren telefon dolandırıcılarının hedefi olduğu iddia edildi. Şüphelilerin, Kocamaz’ı yürütülen bir gizli operasyona inandırarak nakit para ve değerli eşyalarını almaya yönlendirdiği öne sürüldü.

ÖNCE BANKA HAVALESİ YAPILDI

16 Haziran 2026 tarihinde Burhanettin Kocamaz ile telefon üzerinden iletişim kurdu. Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan şüpheliler, "soruşturmanın gizliliği" olduğunu belirterek Kocamaz’ın kimseyle görüşmemesini istedi. Bu yönlendirmenin ardından Kocamaz, şüphelilerin verdiği banka hesabına "2 milyon 375 bin lira" transfer etti.

10 KİLOGRAM ALTIN VE DÖVİZLERİ ELDEN TESLİM ETTİ

Dolandırıcılık faaliyetinin para transferiyle sınırlı kalmadığı öğrenildi. Soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle değerli varlıkların "güvence altına alınması" gerektiğini söyleyen şüpheliler, Kocamaz'ı elindeki altın ve dövizleri teslim etmeye ikna etti.

Kocamaz’ın, Ankara’da Başkent Üniversitesi girişinde bir şüpheliyle buluşarak şu varlıkları elden teslim ettiği iddia edildi:

- Yaklaşık 10 kilogram altın ve ziynet eşyası,

- 68 bin dolar,

- 1900 euro.

İSTANBUL'DA OPERASYON

Olayın emniyet birimlerine intikal etmesinin ardından geniş çaplı bir çalışma başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, İstanbul Avcılar’da bir ticari taksiye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Kocamaz’dan alınan altın, döviz ve nakit paralarla birlikte bir şüpheli gözaltına alındı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kocamaz, emniyetteki ifadesinde yaşananları şu şekilde anlattı:

"14 Haziran'da beni, kendini Mersin TEM müdürü olarak tanıtan şahıs aradı. Mersin'de yakalanan şüphelilerden bana ait kimlik çıktığını, bu kimliklerde başkalarının fotoğrafı olduğunu, bu şahısların FETÖ üyesi olup yurt dışından para getirdiğini söylediler.

Operasyon yürüttüklerini, şüphelileri yakalamak için plan yaptıklarını söyleyerek hesaba para göndermemi istediler. Ayrıca örgüt üyelerinde daha önce yakalanan altınlarla benim evimde bulunan altınların örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmek için laboratuvarda inceleme yapacaklarını söyleyerek, altınlarımı teslim etmeye ikna ettiler. Konutkent'teki evimden çıkarak altınları ve parayı çanta içerisine koymak suretiyle Başkent Üniversitesi önünde çantayı 1 şahsa teslim ettim." (AA)