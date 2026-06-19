Mecidiyeköy’den yönetilen uluslararası aşk tuzağı! 34 milyon liralık vurgunda Hollywood detayı

Aralarında Hollywood yıldızlarının da adlarının kullanıldığı uluslararası dolandırıcılık ağının, sosyal medya üzerinden kurduğu sahte kimliklerle Türkiye, İngiltere ve ABD’de onlarca kişiyi milyonlarca lira zarara uğrattığı belirlendi. Soruşturmada suç gelirlerinin bir bölümünün kripto para platformları üzerinden aklandığı tespit edildi.

İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada, Nijerya, Etiyopya ve Sudan uyruklu kişilerin oluşturduğu uluslararası teledolandırıcılık şebekesine ilişkin dikkat çeken yeni bilgilere ulaşıldı. Daha önce gerçekleştirilen operasyonla çökertilen örgütün, Türkiye, ABD ve İngiltere’de yaşayan 39 kişiyi yaklaşık 34 milyon lira dolandırdığı ortaya çıktı.

Soruşturma dosyasına göre örgütün liderliğini tutuklu Frankline Christ Ibe’nin yaptığı, faaliyetlerin ise eşi Sinem Ibe ile birlikte Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi’ndeki ikametlerinden koordine edildiği belirlendi. Dosyada, toplam 37 kişiden oluşan şebekeye yönelik operasyonda 19 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 8’inin tutuklandığı kaydedildi.

SUÇ GELİRLERİ KRİPTO PARA HESAPLARINA AKTARILDI

Sabah'taki habere göre, mali incelemelerde örgütün elde ettiği gelirlerin bir kısmının banka hesaplarından nakit olarak çekildiği, bir bölümünün ise kripto para borsalarına transfer edilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yetkililer, suçtan elde edilen paranın çeşitli yöntemlerle aklanmasına yönelik işlemleri de soruşturma kapsamına aldı.

SAHTE ASKER VE DOKTOR PROFİLLERİYLE GÜVEN KAZANDILAR

Örgüt üyelerinin sosyal medya platformlarında sahte hesaplar açarak mağdurlarla iletişim kurduğu belirlendi. Facebook, Instagram ve LinkedIn üzerinden yürütülen dolandırıcılık yönteminde şüpheliler kendilerini savaş bölgelerinde görev yapan asker, doktor veya mühendis olarak tanıttı.

Mağdurlarla uzun süre iletişim kurarak duygusal bağ oluşturan şebeke üyeleri, evlilik vaadiyle güven kazandı. Daha sonra ellerindeki para ve değerli eşyaları Türkiye’ye göndereceklerini öne sürerek mağdurlardan yardım talep etti. Kurgulanan senaryoda sözde kargolar için gümrük vergisi, sigorta bedeli, paket ücreti ve çeşitli cezalar adı altında sürekli para istendi.

BİR MAĞDURUN ZARARI 5,6 MİLYON LİRAYI BULDU

Dosyada yer alan mağdurlardan Şule A.’nın yaklaşık 5 milyon 600 bin lira kaybettiği öğrenildi. İfadesinde LinkedIn üzerinden kendisine ulaşan ve İngiltere’de yaşadığını söyleyen bir kişiyle duygusal ilişki geliştirdiğini anlatan Şule A., güvenini kazanan şahsın yönlendirmesiyle yüklü miktarda para gönderdiğini belirtti.

HOLLYWOOD YILDIZLARININ İSİMLERİ DE KULLANILDI

Soruşturmada örgütün yalnızca sahte meslek kimlikleriyle değil, dünyaca ünlü isimlerin kimliklerini taklit ederek de mağdurları hedef aldığı ortaya çıktı.

ABD’de yaşayan Cynthia Howar’ın, kendisini ünlü oyuncu Gerald Butler olarak tanıtan kişilerle e-posta üzerinden iletişim kurduğu ve film yapımcılığı bahanesiyle yaklaşık 2,5 yıl boyunca toplam 13 milyon lira dolandırıldığı belirlendi.

Bir diğer mağdur olan İngiliz vatandaşı Jeanne Lange’ın ise Instagram’da kendisini Oscar ödüllü oyuncu Colin Firth olarak tanıtan kişiye inanarak örgüt üyelerinin kontrolündeki hesaplara binlerce dolar gönderdiği tespit edildi.