MHP'li Yıldırım Dubai örneği ile Terörsüz Türkiye'yi anlattı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen Kamu Sen Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olması gerektiğini belirten Yıldırım, güvenliğin ekonomik refah kadar önemli olduğuna dikkat çekti. "Terörsüz Türkiye" hedefinin de bu anlayışın önemli bir parçası olduğunu ifade eden Yıldırım, güçlü bir devlet yapısının hem güvenliği hem de refahı birlikte sağlayacağını söyledi.

"ÇOK ZENGİNLER AMA KENDİLERİNİ KORUYAMIYORLAR"

Yıldırım, uluslararası örnekler üzerinden Türkiye'nin savunma ve güvenlik kapasitesini artırmasının önemine işaret etti.

Körfez ülkelerini örnek gösteren Yıldırım, "Çok zengin olabilirsiniz. Refah seviyeniz çok yüksek olabilir. Körfez ülkelerinde, Dubai'de, Kuveyt'te çok yüksek seviyede refah var. Ama güvenlikleri yok. Kendilerini koruyamıyorlar. Sadece refah seviyesi hedef değil. Güvenlikli refah seviyesi hedef. Güvenliğiniz, gücünüz yerinde olacak. İnsanlığın da refah seviyesi yükselecek. Bu Türkiye'nin gücüne bağlıdır. Türkiye'nin gücü de bize bağlıdır." ifadelerini kullandı. (AA)