MHP'den şaşırtan seçim mesajı: AKP'nin koltuğunu istediler

Muhalefetin uzun zamandır gündemde tuttuğu erken seçim tartışmaları sürerken, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın Rize’de yaptığı 'yaklaşan seçimler' açıklaması siyaset arenasında tartışılmaya devam ediyor. Bu kapsamda MHP’den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

AKP'NİN KOLTUĞUNU İSTEDİLER

TBMM Başkanvekili ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Celal Adan, Türkgün gazetesine yaptığı açıklamada "Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanımızın tekrar seçilmesi, parlamentoda da MHP'nin birinci parti olduğu bir Türkiye'ye ihtiyaç var. Ayrıca yapacağımız en önemli hadiselerden bir diğeri de verdiğimiz mücadelede, hırsızın, arsızın nefesinin kesileceği bir sistemi de inşa etmemiz lazım" dedi

ERDOĞAN YAKLAŞAN SEÇİMLER DEMİŞTİ

Erken seçim tartışmalarına bu zamana kadar pek girmeyen Erdoğan, geçtiğimiz günlerde memleketi Rize'ye gitmiş ve yaptığı kısa konuşmada 'yaklaşan seçimler' için 'atlatacağız' ifadelerini kullanmıştı:

“Gecemiz kutlu olsun. Geleceğimiz aydınlık olsun. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Sizleri bu güzel yaz akşamında tüm bakan arkadaşlarım ve parti teşkilatımla en kalbi duygularla selamlıyorum. Birliğiniz, beraberliğiniz daim olsun. Bu birlik, beraberlik içerisinde Rabb'im bizlere daha nice başarılar nasip etsin.

Sizlerden bu konuda her zaman bugüne kadar olduğu gibi aynı birlikteliği, aynı beraberliği, aynı gayreti bekliyoruz. Bu birlik ve beraberlik içerisinde önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla inşallah atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.”