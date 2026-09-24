Mezarlıkta çıkan kavgada kan döküldü: Husumetlisini baltayla yaraladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki kişi mezarlıkta kavga etti. 61 yaşındaki Nuri Ş., husumetlisi Arif K.'yi baltayla başından yaraladı.

MEZARLIKTA ÇIKAN KAVGADA KAN AKTI

Saat 14.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'ndeki Hastane Mezarlığı'nda, aralarında husumet bulunan Nuri Ş. ile Arif K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Nuri Ş., bekçi kulübesinin önünde duran baltayı alarak husumetlisinin başına vurdu.

KAFASINA ALDIĞI BALTA DARBESİYLE YARALANDI

Başına aldığı balta darbesiyle yaralanan Arif K. kanlar içinde kalırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YARALI HASTANEDE, SALDIRGAN GÖZALTINDA

Arif K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 61 yaşındaki baltalı saldırgan Nuri Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. (DHA)