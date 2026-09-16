Saldırgan koca eşini karnından 4, sırtından 1 kez bıçakladı: Saldırgan gözaltına alındı!
Aksaray’da 55 yaşındaki saldırgan koca Kasım K., tartıştığı eşi Kibar K.’yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Sırtına saplanan bıçakla hastaneye kaldırılan Kibar K. ameliyat edilirken, kaçan saldırgan koca gözaltına alındı.
Aksaray’da 55 yaşındaki Kasım K., tartıştığı 44 yaşındaki eşi Kibar K.’yi 5 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Sırtına bıçak saplanan Kibar K. hastaneye kaldırılırken, olayın ardından kaçan Kasım K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
EKMEK BIÇAĞIYLA KADINA SALDIRDI
Olay, saat 12.00 sıralarında Nakkaş Mahallesi’ndeki 2 katlı müstakil evde meydana geldi. Kasım K. ile eşi Kibar K., evlerinin bahçesinde bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
Tartışma sırasında dehşet saçan Kasım K., eline geçirdiği ekmek bıçağıyla eşine saldırdı. Kibar K.’nin karnına 4 kez bıçak saplayan Kasım K., ardından bıçağı sırtına saplayarak olay yerinden kaçtı.
KOMŞULARI SALDIRGAN KOCAYI İHBAR ETTİ
Olayı gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, sırtına bıçak saplanan Kibar K.’yi Aksaray Eğitim Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı.
KADININ DURUMU AĞIR
Hastanede ameliyata alınan Kibar K.’nin sırtındaki bıçak çıkarıldı. Kibar K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
Olayın ardından kaçan Kasım K. ise kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. (DHA)