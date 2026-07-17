Mezar soyguncusu değil vurguncu çıktılar! Ağız dolusu dişle kuyumcuyu dolandırdılar

Antalya'da bir kuyumcuya tek seferde 15 adet altın diş satılmasıyla başlayan süreç, 'Gülen Yüz' operasyonuyla sonuçlandı. Onlarca dişin satışını gerçekleştiren ve akıllara ilk etapta mezar soygunculuğu ihtimalini getiren olayda, şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık' şebekesi olduğu ortaya çıktı.

TEK SEFERDE 15 ADET ALTIN DİŞ SATTI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 4 şüpheli, bir kuyumcu dükkanına giderek 15 adet altın diş sattı. Alışverişin ardından dişlerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine, Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Ekipler tarafından düzenlenen 'Gülen Yüz' operasyonuyla 4 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

OTELDEN VE ARAÇTAN 79 ADET DAHA ÇIKTI

Gözaltı işlemlerinin ardından, şüphelilerin kullandıkları araçta ve konakladıkları otel odasında geniş çaplı aramalar yapıldı. Bu aramalarda, yine diş formunda hazırlanmış toplam 79 adet sahte altın dişe el konuldu.

BAŞKA BİR İLDE DE 12 DİŞ SATMIŞLAR

Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, şüphelilerin yakın tarihte başka bir ilde daha benzer bir işlemi gerçekleştirdiği belirlendi. Zanlıların, o ilde faaliyet gösteren bir kuyumcuya da aynı yöntemle 12 adet sahte altın diş sattıkları tespit edildi.

'NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN' TUTUKLANDILAR

Kuyumculara toplamda onlarca sahte altın diş sattığı belirlenen 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.