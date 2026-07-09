İzmir'de film gibi olay: Eşinin çöp sanıp attığı 400 bin lirayı 15 ton atıkta didik didik aradı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşayan 43 yaşındaki kuyumcu Mehmet Güneş, bir arkadaşının altın almak amacıyla kendisine emanet ettiği 400 bin lirayı akşam saatlerinde eve getirdi. Para dolu poşeti mutfağa bırakan Güneş, durumu eşine haber vermeyi unuttu. Evdeki temizliği yapan eşi, mutfaktaki poşeti sıradan bir çöp zannederek diğer çöplerle birlikte mahalledeki konteynerın yanına bıraktı.

Güneş, evdeki parayı unutup ertesi gün işe gittiğini, arkadaşı altın almak için geldiğinde eşini aradığını anlatarak "Paraları almaya geliyorum dedim, 'Ne parası?' deyince ağlamaya başladı. Eşim telaşlandı. 'Ben onu çöpe attım' dedi. Bizim başımızdan kaynar sular döküldü." dedi.

Başına gelen talihsiz olay karşısında hızla harekete geçen Mehmet Güneş, belediye temizlik ekipleriyle iletişime geçerek yardım istedi. Mahalleye hizmet veren çöp kamyonunun rotasını takip eden Güneş , ilçenin atık toplama merkezine giderek boşaltılan yaklaşık 15 ton çöpün içinde parayı aradı. Saatler süren aramalara rağmen 400 bin liranın bulunduğu poşeti bulamadı.

7 KAMERA İNCELEDİ

Atık merkezindeki aramadan eli boş dönen Mehmet Güneş, mahallesindeki 7 farklı güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi. Görüntülerde temizlik ekiplerinin dolu konteyneri kamyona boşalttığını, konteyner kenarındaki poşeti ise boşaltılan konteynerin içine attığını gören Güneş, hemen mahalledeki konteynere gitti. Para dolu poşet, çöplerin içinde bulundu.

Paranın bulunması için büyük emek verdiklerini dile getiren Güneş, şöyle devam etti:

"Çöp kamyonunu bulduk, konteyneri boşalttılar. Yaklaşık 15 ton çöpün içinde 4-5 arkadaş parayı aramaya koyulduk. Kamera kayıtlarına baktık. Kayda bakınca paranın çöp konteynerinin içinde olduğunu fark ettik. Çöp konteynerini karıştırdık, paraları orada bulduk. Helal paraymış, geri geldi."

Güneş, paranın bulunmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek "Rabb'im kimseye böyle bir sıkıntıyı yaşatmasın. 15 ton çöpü elemek, onları ayrıştırmak kolay değil. Sonuçta elhamdülillah mutlu haberi aldık. Bir anda hüzün, bir anda sevinç.. Aynı anda yaşadık." diye konuştu. (AA)