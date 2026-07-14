Metro İstanbul'da yeni dönem: Resmen başladı

Megakent İstanbul'da en sık tercih edilen toplu taşıma araçlarından olan metrolarda bugünden itibaren yaz tarifesi uygulanacak.

METRO İSTANBUL'DA YENİ DÖNEM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, 14 Temmuz Salı günü itibarıyla seferlerde yaz tarifesinin uygulanacağı belirtildi.

BUGÜNDEN İTİBAREN YAZ TARİFESİ UYGULANACAK

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, il genelindeki seferlerde yaz tarifesine geçildiği şu ifadelerle duyuruldu:

"Bugün itibarıyla Yaz Tarifesi uygulamamız başlıyor! Yaz dönemi süresince seferlerimiz güncellenen tarifeye göre gerçekleştirilecektir. Güncel sefer saatlerini Metro İstanbul mobil uygulaması ve internet sitemizden takip edebilirsiniz. İyi yolculuklar dileriz."

ÇARŞAMBA GÜNÜ METRO ÜCRETSİZ

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yarın toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi kararı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle İstanbul genelinde toplu ulaşım hizmetlerinin ücretsiz olması kararı alınmıştır. Karar gereğince kişiselleştirilmiş İstanbulkartınız ile entegrasyona dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz."