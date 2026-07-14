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Halk TV Türkiye Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak

Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında alınan önlemler nedeniyle metrobüs seferlerinde güzergah değişikliğine gidiliyor. Seferler Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılırken, 6 istasyon yolcu kullanımına kapatılacak.

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Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak - Fotoğraf: 1
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İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında ulaşımda önemli düzenlemeler yapılacak. İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda metrobüs seferleri, 15 Temmuz günü saat 03.00'ten itibaren geçici olarak Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak - Fotoğraf: 2
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Yapılan düzenleme nedeniyle metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasındaki geçişlerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine FSM Köprüsü'nü kullanarak sağlayacak. Uygulama, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.

Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak - Fotoğraf: 3
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Güzergah değişikliği nedeniyle aşağıdaki metrobüs duraklarında yolcu iniş ve binişi yapılamayacak:

* 15 Temmuz Şehitler Köprüsü
* Burhaniye
* Altunizade
* Acıbadem
* Uzunçayır
* Fikirtepe

Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak - Fotoğraf: 4
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Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçecek yolcular, Söğütlüçeşme'den hareket eden ve FSM Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu'na ulaşabilecek. Buradan diğer metrobüs seferlerine aktarma yaparak yolculuklarını sürdürebilecek.

Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak - Fotoğraf: 5
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Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası yönüne seyahat edecek yolcuların ise Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekecek.

Metrobüs 15 Temmuz İstanbul
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