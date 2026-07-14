Metrobüs kullananlar dikkat! Güzergah değişti, 6 durak kapalı olacak

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Yapılan düzenleme nedeniyle metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasındaki geçişlerini 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yerine FSM Köprüsü'nü kullanarak sağlayacak. Uygulama, ikinci bir duyuruya kadar devam edecek.