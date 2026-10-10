MESEM Muhammed'i 15 yaşında hayattan kopardı: Sanığa alkol ve uyuşturucu testi yapılmadı iddiası

Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’nın meslek liseleri için geliştirdiği MESEM uygulamasında çalışan çocuk işçiler iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor.

Konya’da iş kazasında hayatını kaybeden 15 yaşındaki MESEM’li Muhammed Salih Gövdetaşan’ın ailesi yargılamaya ve uygulamaya tepki gösterdi.

Muhammed Salih’in annesi Yeter Gövdetaşan, “Bir insanın canı bu kadar ucuz mu? Keşke MESEM’e gitmesine izin vermeseydim” dedi.

Baba Savaş Gövdetaşan da kaza sonrası oğluna alkol ve uyuşturucu testi yapıldığını, ancak sanığa böyle bir testin yapılmadığını iddia etti.

Konya’da, 15 yaşındaki stajyer Muhammed Salih Gövdetaşan’ın çalıştığı tamirhanede geri manevra yapan bir kamyonet ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar verildi. Sanık Hasan B. hakkında verilen 2 yıl 1 aylık hapis cezası, adli para cezasına çevrildi. Mahkeme, 76 bin lira adli para cezasının 20 taksitle ödenmesine hükmetti.

T24’ten Şahin Yaldızlı’ya konuşan aile yargılamaya tepki gösterdi.

AİLE ACILI VE TEPKİLİ

Oğlunun ölümünün ardından ilk kez konuşan anne Yeter Gövdetaşan, Muhammed’i eğitim alması ve meslek öğrenmesi amacıyla gönderdiği iş yerinde kaybettiğini belirterek, “Oğlumu okuması ve meslek öğrenmesi için gönderdiğim yerde kaybettim. Bilseydim oğlumu MESEM’e göndermezdim” dedi.

Sanığa verilen cezanın acılarını daha da artırdığını ifade eden Gövdetaşan, kararın kendilerini derinden yaraladığını belirterek şunları söyledi:

“Oğlumu benden alan sanığa şaka gibi bir ceza verildi. Bu da yetmezmiş gibi, kolaylık olsun diye taksitlendirdiler. Hiçbir kelime ya da söylem acımı anlatamaz. Bizim için gerçekten çok zor. Çok değişik, güzel bir çocuktu. Hayvanları çok severdi. Onun getirdiği kediye hâlâ bakıyoruz, onun yadigarı. Okul harçlığını SMA hastası çocuklar için kumbaraya atardı. Okuldan aç gelirdi; cebinde biraz para olsa yanına birini alır, ona döner ısmarlardı. Vallahi acısı anlatılmıyor.”

ÇOCUĞUMA YAPILAN TESTLER SANIĞA YAPILMADI

Soruşturmanın eksik ve tek taraflı yürütüldüğünü ileri süren baba Savaş Gövdetaşan, olayın ardından oğluna alkol ve uyuşturucu testi yapıldığını ancak sanıktan aynı testlerin alınmadığını iddia etti.

Taleplerinin karşılanmadığını ve yargılama sürecinde sanık lehine kararlar verildiğini savunan Gövdetaşan, “Sanığa hiçbir zaman alkol veya uyuşturucu testi yapılmadı. Taleplerimiz karşılanmazken sanığın lehine kararlar verildi. Soruşturmanın sanığı kurtarmaya yönelik yürütüldüğü kanaatindeyim” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜLER TALEP EDİLDİ

Oğlunun ölümünden yaklaşık bir hafta önce kalfa Hasan B., ile kavga ettiğini belirten Savaş Gövdetaşan, söz konusu olaya ilişkin kamera kayıtlarını işverenden talep ettiğini ancak görüntülerin kendisine verilmediğini öne sürdü.

Mahkemeye sunulan görüntülerin ses içermediğini belirten Gövdetaşan, olaydan önce yaşanan kavgayı ve kazanın meydana geldiği anı gösteren diğer kamera kayıtlarının da dosyaya eklenmesini istedi. Baba Gövdetaşan, söz konusu görüntülerin olayın aydınlatılması açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu.

HASTANE SÜRECİ İLE İLGİLİ ŞÜPHE VAR

Savaş Gövdetaşan, işverenin yakını olduğunu düşündüğü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi dekanının, oğlunun hastaneye götürülmesi sürecine müdahil olduğu yönünde şüpheleri bulunduğunu da ifade etti. Gövdetaşan, bu konudaki iddialarıyla ilgili ilgili kurumlara başvurduğunu belirterek olayın tüm yönleriyle aydınlatılmasını istedi.

İş yerinde çalışan kişilerin tanıklık yapmaktan çekindiğini iddia eden Gövdetaşan, bir muhasebe çalışanının olay sırasında, “Hoop” diye bağırma ve cam kırılma sesi duyduğunu kendisine anlattığını, ancak daha sonra bu anlatımını inkar ettiğini söyledi.

Baba Savaş Gövdetaşan, “Oğlumun olay yerinde ölduğunu düşünüyoruz. Çünkü çok ağır yaralar almıştı. İş yeri sahibi, olay anında beni aradığında yalnızca 'Nabzı var' dedi. Elimizdeki görüntülerde 112 ekiplerinin herhangi bir müdahalede bulunduğu görülmüyor. Boyunluk dahi takılmamış. Akciğeri patlamış olmasına rağmen solunum desteği de verilmediği görülüyor. Ayrıca hastane sürecinde sanayi esnafının hastaneye gelerek başsağlığı dilemesi, bu kanaate varmamıza neden oldu” diye konuştu.