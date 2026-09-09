Halk TV Türkiye Mersin'den kahreden haber geldi: Daha dün 17 yaşına basmıştı

Mersin'den kahreden haber geldi: Daha dün 17 yaşına basmıştı Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra acı haberi gelen gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.