Mersin'den kahreden haber geldi: Daha dün 17 yaşına basmıştı
Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı'na giren 17 yaşındaki Efe Akar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Doğum gününden bir gün sonra acı haberi gelen gencin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.
Mersin’in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Irmağı’na giren 17 yaşındaki Efe Akar, akıntıya kapılarak hayatını kaybetti. Akar’ın bir gün önce doğum gününü kutladığı belirtildi.
SERİNLEMEK İÇİN IRMAĞA GİRDİ
Olay, öğle saatlerinde Tarsus ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’ndeki Berdan Irmağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Efe Akar, serinlemek için ırmağa girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Akar, suda gözden kayboldu.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, arama kurtarma ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ırmakta gerçekleştirdiği arama çalışmaları sonucunda Efe Akar’ın cansız bedenine ulaşıldı.
YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Akar’ın ölüm haberini alan yakınları, olayın meydana geldiği nehir kenarına geldi. Yakınlarının gözyaşları içinde beklediği belirtildi.
Efe Akar’ın cansız bedeni, olay yerindeki işlemlerin ardından otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.
DOĞUM GÜNÜNDEN BİR GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan Efe Akar’ın dün doğum günü olduğu belirtildi. 17 yaşındaki Akar’ın, doğum gününün üzerinden yalnızca bir gün geçtikten sonra Berdan Irmağı’nda yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. (DHA)