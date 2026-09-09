Halk TV Türkiye Son Dakika | Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı

Son Dakika | Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı Son dakika haberi... Şanlıurfa'da taziye dönüşü meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğu öğrenildi.