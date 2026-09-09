Son Dakika | Şanlıurfa'da katliam gibi kaza! Aynı aileden 4 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi... Şanlıurfa'da taziye dönüşü meydana gelen feci kazada aynı aileden 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Korkunç kazada hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğu öğrenildi.
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Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybedenler arasında iki çocuğun da bulunduğu öğrenildi.
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Kaynak: Halk TV Haber Merkezi