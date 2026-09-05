Mersin'de şüpheli kadın ölümü: 6. kattaki evinin balkonundan düştü

Mersin'de 6. kattaki evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki Tülay İzgi yaşamını yitirdi. 1 çocuk annesi İzgi'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, genç kadının balkondan nasıl düştüğü araştırılıyor.

Olay, saat 11.00 sıralarında Erdemli ilçesi Alata Mahallesi'nde bulunan Güryap Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 1 çocuk annesi Tülay İzgi (30), 6'ncı kattaki evinin balkonundan zemine düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde genç kadının olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Psikolojik tedavi gördüğü öne sürülen Tülay İzgi'nin cenazesi, polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GENÇ KADININ NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Tülay İzgi'nin ölümünün kaza sonucu mu meydana geldiği yoksa başka bir ihtimalin mi bulunduğu henüz netlik kazanmadı. Polis ekipleri şüpheli olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için inceleme başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. (DHA)