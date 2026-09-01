Mehmet Şimşek’in acı günü! Yeğeni Batman’daki yangında hayatını kaybetmişti

Batman’da bir spor salonunda çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kişiden Emine Yani’nin, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yeğeni olduğu öğrenildi. Bakan Şimşek, Batman’a gelerek yeğeni için kurulan taziyeye katıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu.

YANGINDA 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Gültepe Mahallesi’ndeki bir spor salonunun sauna bölümünde 30 Ağustos’ta yangın çıktı. Yangında Şanzime Sarıgül (44), Emine Yani (42) ve iki çocuk annesi Gülsüm Öztekin Tunç (43) yaşamını yitirdi. Yangında 9 kişi de yaralandı. Emine Yani’nin, Bakan Mehmet Şimşek’in ağabeyi Ahmet Şimşek’in kızı olduğu öğrenildi.

BAKAN ŞİMŞEK TAZİYEYE KATILDI

Bakan Şimşek, akşam saatlerinde Batman’a gelerek Necat Nasıroğlu Külliyesi’nde kurulan taziyeyi ziyaret etti. Şimşek, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Emine Yani’nin babası Ahmet Şimşek’in taziyeleri kabul etti.

BAKAN TEKİN DE ZİYARET ETTİ

Bir dizi temas için Batman’a gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de Vali Ekrem Canalp ve AKP İl Başkanı Hüseyin Şansi ile birlikte taziyeye katıldı. Tekin, aileye başsağlığı dileklerini ileterek acılarını paylaştı. (DHA)