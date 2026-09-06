Mehmet Şimşek ile aynı masadaydı! İhale kralı fuhuş ve uyuşturucudan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında düzenlenen şafak operasyonunda 21 şüpheliye yönelik eş zamanlı gözaltı işlemi uygulandı. Gazete Pano'da yer alan bilgilere göre gözaltına alınan isimler arasında, kamuoyunda "ihale kralı" olarak tanınan 39 yaşındaki iş insanı Selman Reşitoğlu da yer aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Reşitoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son model lüks otomobiller, özel uçaklar ve lüks konutlarda çekilen fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak dikkat çeken Ekpet İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Selman Reşitoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile hem özel bir jette hem de Londra'daki lüks bir restoranda yemek masasında çektirdiği fotoğraflarla kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

LÜKS YAŞAM, PAZARLIK USULÜ VE 10,9 MİLYARLIK KAMU İHALELERİ

Reşitoğlu'nun sosyal medyada sergilediği gösterişli hayatın ardından gözler, aile şirketlerinin kamudan aldığı devasa ihalelere çevrildi. Selman Reşitoğlu'nun yöneticisi olduğu Ekpet İnşaat ile kardeşi Veysel Reşitoğlu'nun yüzde 49 ortağı olduğu Ankara merkezli Avos Grup İnşaat, özellikle Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yüksek bedelli yol, altyapı ve enerji ihaleleriyle büyüdü. İki şirketin yalnızca Karayolları'ndan aldığı yol yapım ihalelerinin toplam bedelinin 10,9 milyar liraya ulaştığı basına yansıdı.

Reşitoğlu ailesinin kamu kaynaklarından aldığı işler Ekpet İnşaat ile sınırlı kalmadı. Selman Reşitoğlu'nun kardeşi Veysel Reşitoğlu'nun yüzde 49 hissesine sahip olduğu Avos İnşaat, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün rekabete imkan tanıyan açık usul yerine pazarlık usulüyle gerçekleştirdiği ihalelerin adresi oldu.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 17 Nisan'da Erzurum'da yapımı planlanan Aşkale-Aziziye-Nenehatun Kavşağı ile Aşkale Maden Yolu Pırnakapan Heyelanının ıslahı yapımı için ihaleye çıktı. Söz konusu ihale, 1 milyar 502 milyon 490 bin TL bedelle Veysel Reşitoğlu'nun Avos İnşaat şirketi ile Memişoğlu Beton Asfalt Yol Yapı Madencilik İnşaat İş Ortaklığı'na verildi. Sözleşmesi 7 Mayıs'ta imzalanan ihalenin sonuç ilanı kamuoyuna duyuruldu. Veriler, Avos İnşaat'ın 2017 yılından bu yana kamudan toplam 15 ihale aldığını ve bu ihalelerin toplam sözleşme bedelinin 5 milyar 718 milyon 609 bin TL'yi bulduğunu ortaya koydu.

Ailenin kamusal işlemlerle edindiği varlıklar yalnızca ihalelerle sınırlı kalmadı. Veysel Reşitoğlu'nun ortağı olduğu Rekuba İnşaat'ın, kuruluşundan sadece birkaç ay sonra Özelleştirme İdaresi'nden Bodrum'da denize sıfır konumda bulunan 29 dönümlük değerli araziyi satın alması da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

LONDRA'DA AYNI MASADA: ŞİMŞEK, YENİDOĞAN ŞÜPHELİSİ VE REŞİTOĞLU

Selman Reşitoğlu'nun Londra temasları sırasında paylaştığı bir yemek masası fotoğrafı, siyaset ve sermaye arasındaki ilişkiler ağını gözler önüne serdi. Masada Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'ihale kralı' Selman Reşitoğlu, amcası Abdurrahman Reşitoğlu ve 'yenidoğan çetesi' davasında adı geçen TRG Hospital'in ortaklarından Gürkan Dölekli bir arada yer aldı.

Halktv.com.tr yazarı Bahadır Özgür, söz konusu fotoğrafta yer alan Abdurrahman Reşitoğlu ile Bakan Mehmet Şimşek arasındaki ticari bağı belgeleriyle ortaya çıkardı. Ulaştırma Bakanlığı'ndan 10,9 milyar liralık ihale toplayan Ekpet İnşaat'ın yüzde 50 hissesinin amca Abdurrahman Reşitoğlu'na ait olduğu; Selman Reşitoğlu'nun da verdiği röportajlarda şirketin amcası sayesinde bugünlere ulaştığını anlattığı belirlendi.

Bahadır Özgür'ün ulaştığı resmi ticaret sicil kayıtlarına göre Mehmet Şimşek, bakanlık görevinde bulunmadığı dönemde Londra'ya gitti ve 5 Ağustos 2021 tarihinde Abdurrahman Reşitoğlu ile yarı yarıya (yüzde 50-50) ortak olarak "London RS Properties" adlı şirketi kurdu. Şimşek, şirketin yönetim kurulu üyeliğinden 9 Ağustos 2021 tarihinde ayrıldı ancak ticaret sicil kayıtlarında ortaklığı "aktif" olarak kalmaya devam etti. Şirketin tek yöneticisi olarak ise Abdurrahman Reşitoğlu kayıtlara geçti.

BAKAN ŞİMŞEK: İTİBAR SUİKASTI TEŞEBBÜSÜDÜR

İngiltere'deki ortaklığın ve paylaşılan fotoğrafların gündeme oturmasının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı üzerinden yazılı bir açıklama yapmıştı. Selman Reşitoğlu ile ticari bir bağının olmadığını savunan Şimşek, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bakan olmadığım (Temmuz 2018 - Mayıs 2023) dönemde Londra ve Batman'da çekilmiş birkaç fotoğraf ile Londra'da edindiğim 163 metrekarelik konut üzerinden sosyal medyada bir algı operasyonu yürütülmektedir.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi için aşağıdaki açıklamaları yapmak zaruri olmuştur:

• Sosyal medyada 'ihale kralı' olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur. Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman'da çekilmiştir.

• Bakan olmadığım Ağustos 2021'de İngiltere'de yalnızca konut alımı amacıyla Sayın Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur.

• Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır.

Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum.

Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur.

Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."

Şimşek'in yakın çevresi de ortaklığı doğrulayarak, Abdurrahman Reşitoğlu ile eskiye dayanan bir tanışıklığın bulunduğunu, şirketin 163 metrekarelik bir mülk edinmek amacıyla kurulduğunu, Şimşek'in diğer işlerle bir ilgisinin olmadığını ve taşınmazın mal varlığı beyanına eklendiğini bildirdi.

ŞİRKETİN İLK MÜDÜRÜ 'KATAR GATE' DOSYASINDAN ÇIKTI

Bahadır Özgür'ün gündeme getirdiği bir diğer kritik veri ise Şimşek ile Reşitoğlu'nun ortak kurduğu gayrimenkul şirketinin ilk tescilli müdürü olan avukat Hakan Camuz oldu.

Camuz'un ismi, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi amacıyla Avrupa Parlamentosu milletvekillerine rüşvet dağıtıldığı iddiasıyla başlatılan ve "Katar Gate" olarak anılan uluslararası soruşturma dosyasına girdi. DW Türkçe'den Serdar Vardar'ın Brüksel'deki adli belgeler üzerinden aktardığı ayrıntılara göre; davanın kilit şüphelilerinden eski AP Milletvekili Antonio Panzeri'nin yardımcısı Francesco Giorgi, rüşvet çarkı için İtalya'da "Equality" isimli paravan bir şirket açtıklarını belirtti. Giorgi ifadesinde, "Hakan'a ve adını hatırlamadığım İngiltere'deki şirketine başvurmayı öneren Filistinliydi" beyanında bulundu.

İngiltere'de "Stoke White LTD" isimli danışmanlık firmasını işleten ve bir dönem Bilal Erdoğan'ın yasal sözcülüğünü de üstlenen Hakan Camuz'un yöneticisi olduğu firmanın, İtalya'daki paravan şirket Equality'ye para transferleri yaptığı soruşturma evrakına yansıdı. İtalyan mali makamları, Equality şirketinin hesaplarına para gönderen başka bir adresin ise İstanbul Fatih merkezli, 2016 yılında Filistin uyruklu Hamza A. F. Harara tarafından kurulan "Team Organizasyon Basın Yayın Ticaret" olduğunu saptadı.

Aynı zamanda ABD merkezli TURKEN Vakfı'nın İngiltere temsilciliği 2015 yılında Camuz'un şirket adresinde faaliyetine başladı ve vakfın Londra temsilciliğini 2019 yılına kadar bizzat Camuz yürüttü. DW Türkçe'nin ulaştığı Camuz, Equality şirketine ödemeler gerçekleştirdiğini kabul ederken, Katar adına dağıtılan rüşvet iddialarını reddetti. Camuz, Bakan Şimşek ile "dost" olduğunu ve London RS Properties gayrimenkul şirketinde kısa süre direktörlük yaptığını doğruladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uluslararası basının konuya ilişkin sorularına herhangi bir yanıt vermedi.