Meclis'te kritik torba yasa mesaisi: Belediyelerin kaynaklarına büyük tırpan

TBMM Başkanlığı’na sunulan ve 30 maddeden oluşan yeni torba kanun teklifi, ekonomi ve kamu yönetiminde önemli değişiklikleri beraberinde getiriyor. En düşük emekli maaşını taban sınır olarak 23 bin 552 liraya yükselten düzenleme; belediye bütçelerinde yapılacak kesinti oranlarının katlanması gibi tartışmalı başlıkları barındırıyor.

EMEKLİ MAAŞLARINA ENFLASYON AYARI

Kamuoyunun uzun süredir beklediği en düşük emekli aylığına yönelik düzenleme torba teklifte yer aldı. Mevcut durumda 20 bin lira olarak uygulanan taban emekli maaşı, yılın ilk yarısındaki altı aylık enflasyon verileri baz alınarak 23 bin 552 liraya ulaştırılacak. Muhalefet kanadının ise bu artışı refah payı içeren gerçek bir "zam" olarak değil, sadece geçmiş enflasyon kayıplarının telafisi olarak nitelendirip eleştirmesi bekleniyor.

KESİNTİ ORANLARI ARTIYOR

Paketin yerel yönetimleri doğrudan etkileyen ve en çok tartışma yaratacak maddelerinden biri bütçe kesintileriyle ilgili. Sokak aydınlatma giderleri için genel bütçeden sağlanan desteklerin süresi 2030 yılına dek uzatılırken, buna karşılık belediyelerin vergi gelirlerinden yapılacak kesinti oranlarında ciddi artışa gidiliyor.

Büyükşehir belediyeleri ve il özel idarelerinde kesinti oranı %10'dan %30'a, diğer belediyelerde ise %5'ten %15'e çıkarılıyor.

Muhalefetin, bu adımın özellikle muhalif belediyelerin hareket alanını daraltmak, yerel hizmet kapasitesini düşürmek ve merkezi yönetimin mali baskısını artırmak amacıyla atıldığını savunarak düzenlemeye sert tepki göstermesi bekleniyor.

SİBER GÜVENLİKTE ACİL MÜDAHALE DÖNEMİ

Cumhuriyet'teki habere göre teklifle birlikte Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetki sınırları ciddi ölçüde genişletiliyor. İnternet alan adlarına dair strateji ve düzenleme yetkisi verilen Başkanlık; güvenlik ve istihbarat birimlerinin talebi doğrultusunda ya da kendi inisiyatifiyle acil durumlarda müdahale kararı alabilecek. İçerik ve erişim sağlayıcılar ile veri merkezleri, alınan bu kararları en geç iki saat içinde uygulamaya koymak zorunda kalacak.

PTT ÇALIŞANLARINA YENİ İSTİHDAM MODELİ

PTT bünyesinde İş Kanunu kapsamı dışında kalan personelin istihdam süreci, "idari hizmet sözleşmesi" modeline dönüştürülüyor. Yeni sistemde personel alımları ve ücret tavanı tamamen Cumhurbaşkanlığı onayına bağlanacak. Mevcut çalışanlardan yeni sisteme geçmeyi kabul etmeyenler ise diğer kamu kurumlarına transfer edilecek.

SANAYİ VE TURİZME YENİ TEŞVİK PAKETLERİ

Ekonomiyi canlandırmaya yönelik adımlar kapsamında; imalat sanayiindeki istihdam desteklerinin süresi 2028 yılının sonuna kadar uzatılıyor. Turizm sektörüne ise 2026 yılının Mayıs-Aralık dönemini kapsayacak şekilde günlük 116,67 TL prim desteği verilmesi planlanıyor.

EĞİTİM, KÜLTÜR VE YARGI YAPILANDIRMALARI

Torba kanun teklifinde öne çıkan diğer düzenlemeler ise şöyle:

Kültür ve sinema desteği: Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın döner sermaye kaynakları genişletiliyor; dijital yayın platformlarından sinema destek fonuna %2 pay aktarılması zorunlu hale geliyor.

Bürokrasi ve yargı: Üst düzey kamu yöneticilerinin atama şartları ile Sayıştay savcılarının kriterleri yasal güvenceye kavuşturuluyor.

Eğitim ve AYM uyumları: Özel öğretim kurumlarına uygulanacak idari cezalar ile ulaştırma, karayolları ve sivil havacılık alanındaki bazı maddeler, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) iptal kararları ile Milli Eğitim Akademisi sistemine uyumlu hale getiriliyor.