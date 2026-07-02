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Halk TV Türkiye Üniversite öğrencilerine af Meclis'e sunuldu

Üniversite öğrencilerine af Meclis'e sunuldu

AKP, öğrenci affını da içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu. Teklif yasalaşırsa 1 Temmuz 2022'den itibaren üniversitelerle ilişiği kesilen ya da kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayan öğrenciler yeniden eğitim hayatına dönebilecek.

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Üniversite öğrencilerine af Meclis'e sunuldu
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AKP, yükseköğretimde öğrenci affını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklifin yasalaşması halinde, 1 Temmuz 2022'den itibaren ön lisans, lisans ve doktora programlarıyla ilişiği kesilen öğrenciler ile kayıt hakkı kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar belirli şartları yerine getirerek yeniden üniversitelerine dönebilecek.

ÖĞRENCİ AFFINDAN KİMLER YARARLANACAK?

Kanun teklifine göre, düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından aftan yararlanmak isteyenlerin 4 ay içinde ilgili üniversitelere başvurması gerekecek.

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Başvuruların kabul edilmesi halinde öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine kaldıkları yerden devam edebilecek.

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KAPSAM DIŞINDA KALACAKLAR DA BELLİ OLDU

Teklife göre; terör suçları, kasten öldürme, işkence, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, çocukların cinsel istismarı ile uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti gibi ağır suçlardan hüküm giyenler öğrenci affından yararlanamayacak.

Üniversite öğrencilerine af Meclis'e sunuldu - Resim : 3

Ayrıca sahte belgeyle üniversiteye kayıt yaptırdığı tespit edilenler ile terör örgütleriyle bağlantısı bulunan kişiler de düzenleme kapsamı dışında tutulacak.

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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