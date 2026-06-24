Üniversite affı Meclis yolunda: Kimler okuluna geri dönebilecek?

AKP, yükseköğrenimini yarıda bırakmak zorunda kalan binlerce öğrenciyi yakından ilgilendiren yasa teklifi üzerindeki hazırlıklarını tamamladı. Yükseköğretim Kanunu’nda köklü değişiklikler öngören ve üniversitelerden ilişiği kesilenlerin yeniden eğitim hayatlarına dönebilmelerini sağlayacak kanun teklifi taslağına son şekli veriliyor. 32 maddeden oluşan taslağın cuma günü veya en geç önümüzdeki pazartesi günü TBMM Başkanlığı’na sunulması bekleniyor.

AF DÜZENLEMESİ KİMLERİ KAPSAYACAK?

Meclis tatile girmeden önce yasalaşması hedeflenen taslak düzenlemede, özellikle eğitimini tamamlayamayan belirli öğrenci gruplarına odaklanıyor. Buna göre, son kanunun çıktığı 2022 yılından sonra üniversitelerden atılanlar yeniden okullarına dönebilmesi planlanıyor. Çoğunluğu tıp ve diş hekimliği gibi yüksek maliyetli ve yasal süresi dar olan fakültelerde öğrenim görürken; sağlık, maddi veya ailevi nedenlerle eğitimini tamamlayamayıp son sınıfta ilişiği kesilenlere yeniden eğitimlerine devam etmelerine imkan sağlanması öngörülüyor. 2022 yılından önce çıkarılmış olan af kanunlarından hiçbir şekilde yararlanmamış olan kişilere de üniversitelerine geri dönüş hakkı tanınacak.

Terör suçları ve yüz kızartıcı suçlar nedeniyle üniversitelerden ilişiği kesilenler bu düzenlemenin tamamen dışında tutulacak. Ayrıca taslakta öğretim elemanlarına yönelik bazı idari düzenlemeler de yer alıyor. (ANKA)