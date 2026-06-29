Sağlık Bakanlığı 459 yeni ambulans alacak

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Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün ihtiyacı için 459 acil yardım ambulansı alım ilanı yayımladı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araçlar açık teklif usulüyle iç piyasadan satın alınacak.

389 ADET 4X2, 70 ADET 4X4 AMBULANS ALINACAK

İlana göre, 389 adet 4x2 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı ile 70 adet 4x4 otomatik vites, turbo dizel panelvan tipi acil yardım ambulansı satın alınacak. Araçların tamamı için teklif verileceği, kısmi teklifin kabul edilmeyeceği belirtildi.

TEKLİFLER 28 TEMMUZ'A KADAR VERİLEBİLECEK

Teklifler, 28 Temmuz 2026 günü saat 12.00'ye kadar Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 1 No'lu Satınalma Daire Başkanlığı'na verilebilecek. Tekliflerin dış zarfları aynı gün saat 14.00'te açılacak. Ayrıca, teklif edilen bedelin yüzde 3'ünden az olmamak üzere geçici teminat verilecek.