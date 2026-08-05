Meclis'te korkutan uyarı: Her şeyi bırakıp çocuk üzerine çalışmalıyız dip dalga geliyor

Meclis Araştırma Komisyonu okullardaki şiddet ve dijital riskleri inceledi. Çocuk suça sürüklenme oranları, tutukluluk verileri ve sosyal medyanın etkilerinin masaya yatırıldığı toplantıda, mevzuat yetersizliği ve dip dalga uyarısı öne çıktı.

MECLİS ARAŞTIRMA KOMİSYONU SON TOPLANTISINI GERÇEKLEŞTİRDİ

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta meydana gelen okul saldırılarını ve çocukların karşı karşıya kaldığı dijital riskleri incelemek amacıyla kurulan TBMM Meclis Araştırma Komisyonu, AKP Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında son toplantısını tamamladı. Toplantıda aile, okul, sokak, medya ve dijital platformların çocukların karakter gelişimi ile hayata bakış açıları üzerindeki doğrudan etkileri kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Beyazıt, sanal dünyanın kontrolsüz alanlarının çocukları ciddi risklerle karşı karşıya bıraktığını vurgulayarak, çocukların dijital mecralar yerine gerçek hayatın içerisinde daha aktif yer alması gerektiğini ifade etti.

HÜKÜMLÜ ÇOCUKLARIN YÜZDE 84’Ü KISA YOLDAN ZENGİN OLMA ANLAYIŞINA KARŞI

Toplantıda, hükümlü ve tutuklu çocuklara yöneltilen "Şiddetin önlenmesi ve suçun azaltılması için neler yapılmalıdır?" sorusuna verilen yanıtlar paylaşıldı. Araştırma sonuçlarına göre suça sürüklenen çocukların beklentileri ve oranları şu şekilde sıralandı:

Oran Hükümlü ve Tutuklu Çocukların Talepleri %94 Yardımseverlik ve fedakarlık duygularının geliştirilmesi %93 Acıma ve merhamet duygularının güçlendirilmesi %92 Dürüstlüğün ve verilen sözün tutulmasının özendirilmesi %91 Başkalarının hakkına saygı gösterilmesinin öğretilmesi %84 Kısa yoldan zengin olma anlayışından vazgeçilmesi

Bu verilerin çocukların sadece nasihatle değil, maruz kaldıkları davranış modelleriyle yetiştiğini gösterdiği belirtildi.

"MEVCUT MEVZUAT YETERSİZ, KADIN VE ÇOCUĞA ŞİDDETİ YASAKLAYAN YASA ÇIKMALI"

Çocuk Haklarından sorumlu Kamu Denetçisi Dr. Fatma Benli Yalçın, komisyona 7 sayfalık tespit ve öneri raporu sundu. 7 ayda 9 farklı ilde yürütülen saha çalışmaları kapsamında 15 okul ziyareti yapıldığı, 3 bin 300’den fazla çocuğun görüşünün alındığı; il emniyet müdürleri, il jandarma komutanları ve konukevlerinde kalan çocuklarla görüşmeler gerçekleştirildiği aktarıldı.

Yalçın, mevcut mevzuat ve uygulamaların yetersiz kaldığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Bu konuyla ilgili mücadeleyi geçmişten gelen mevzuat hükümleriyle, uygulamalarla çözme imkanımız yok. Kadın ve çocuğa karşı şiddeti kesin olarak yasaklayan yasayı çıkarmak zorundayız. Bunu yapmadığımız her gün Türkiye'de maalesef Amerikanvari olaylar karşımıza gelecektir. Dünle aynı ortam içerisinde değiliz. Şu anda her şeyi bırakalım ve çocuk üzerine çalışmaya başlayalım. Çünkü çocukta dip dalga geliyor."

AKRAN ZORBALIĞI VE MEDYANIN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİSİ

Okullarda geçmişte yangın önlemi olarak bulundurulan kova, kazma ve kürek gibi gereçlerin günümüzde şiddetin kanıksanması nedeniyle konulamadığına dikkat çekildi. Akran zorbalığının ulaştığı boyutlara değinen Kamu Denetçisi Yalçın, 10-12 yaş aralığındaki çocukların medya içeriklerinden olumsuz etkilendiğini ifade etti.

Televizyon dizileri ile sosyal medya yansımalarının 10 yaşındaki bir çocuğun zihninde "mafya" veya yüksek para algısı oluşturduğunu belirten Yalçın; uzmanlara çocuklardan gelen "Siz çocuk haklarından bahsediyorsunuz ama Ahmet Minguzzi ile Atlas çocuk değil miydi?", "Ben kaçırılırsam size müracaat edebilir miyim?" şeklindeki soruları aktardı. 15 yaşındaki bir bireyin davranışını değiştirmenin daha zor olduğunu, bu nedenle 10-12 yaş grubunun mafya veya benzeri kavramlarla hiç tanışmaması gerektiği vurgulandı.

SUÇ VERİLERİ AÇIKLANDI: TEKİL SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK SAYISI 330 BİNİ AŞTI

Toplantıda çocuk suçluluğuna dair çarpıcı istatistiki veriler kamuoyuyla paylaşıldı:

Çocuk Suçluluğu İstatistiki Verileri Sayı / Oran Cezaevindeki Çocuk Sayısı 4.505 Tutuksuz Yargılama Oranı %95 Tekil Suça Sürüklenen Çocuk Sayısı 330.496 Çocukların Karıştığı Toplam Suç Sayısı (1 Yıllık) 683.823 Cezaevinden Çıktıktan Sonra Tekrar Suç İşleme Oranı (2-3 Yıl İçinde) ~%80

Ebeveynlerin çocuklarına toz kondurmama yaklaşımının sorunları derinleştirdiği, okula bıçakla gelen bir çocuk için velisinin "Yerli malı haftasıydı" şeklinde savunma yapabildiği belirtildi. Çocuğunun psikiyatrik tedaviye ihtiyacı olduğu iletilen ailelerin bu durumu kabullenmekte zorlandığı kaydedildi.

UZMAN KAPASİTESİ VE DİJİTAL KORUMA MEKANİZMALARI ÇAĞRISI

Komisyonda söz alan diğer kurum temsilcileri de çözüm önerilerini sundu: