MEB duyurdu: Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programına ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan mesleki çalışma seminerleri çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

KARNE HEYECANININ ARDINDAN SEMİNERLER BAŞLAYACAK

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü öğrencilere karne dağıtılmasıyla birlikte sona erecek. Dönemin tamamlanmasının hemen ardından başlayacak olan 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için gerekli program hazırlandı. MEB, söz konusu çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

EĞİTİMLER 5 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLANABİLECEK

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" kapsamındaki eğitim videolarını 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar izleyerek çalışmalarını tamamlayabilecekler. Bu döneme ait mesleki çalışma semineri; "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile" başlıkları altında hazırlanan özel eğitim içeriklerinden oluşuyor. (DHA)