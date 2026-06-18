Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye MEB duyurdu: Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak

MEB duyurdu: Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştireceği mesleki çalışma seminerlerinin çevrim içi yapılacağını duyurdu.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
MEB duyurdu: Öğretmenlerin haziran dönemi seminerleri çevrim içi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğretmenlerin yıl sonu mesleki çalışma programına ilişkin detayları paylaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 29-30 Haziran tarihlerinde düzenlenecek olan mesleki çalışma seminerleri çevrim içi (online) olarak gerçekleştirilecek.

KARNE HEYECANININ ARDINDAN SEMİNERLER BAŞLAYACAK

Okullarda 2025-2026 eğitim öğretim yılı, 26 Haziran Cuma günü öğrencilere karne dağıtılmasıyla birlikte sona erecek. Dönemin tamamlanmasının hemen ardından başlayacak olan 29-30 Haziran tarihli mesleki çalışmalar için gerekli program hazırlandı. MEB, söz konusu çalışma programının Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) platformu üzerinden uzaktan eğitim yöntemiyle yapılmasını kararlaştırdı.

Bakan Yusuf Tekin ara tatil kararını verdiBakan Yusuf Tekin ara tatil kararını verdi

EĞİTİMLER 5 TEMMUZ'A KADAR TAMAMLANABİLECEK

Yönetici ve öğretmenler, "2026 Haziran Dönemi Mesleki Çalışma Semineri" kapsamındaki eğitim videolarını 5 Temmuz Pazar günü saat 23.59'a kadar izleyerek çalışmalarını tamamlayabilecekler. Bu döneme ait mesleki çalışma semineri; "Bağımsızlık (Bağımlılık) ve Aile' ile 'Dijital Çağ ve Aile" başlıkları altında hazırlanan özel eğitim içeriklerinden oluşuyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Öğretmen
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro