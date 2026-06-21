MASAK inceledi polis bastı: 50 milyonluk dev vurgun!

Osmaniye merkezli olarak Adana ve Mersin'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda, telefon dolandırıcılarına yasa dışı yollarla açık hat sağlayan bir suç şebekesi hedeflendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Türkiye genelinde 23 farklı ilde yaşanan dolandırıcılık vakalarını incelemesiyle başlayan süreçte, şüphelilerin izine ulaşıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları ve elde edilen deliller ışığında, şebekenin bu yasa dışı faaliyetler üzerinden yaklaşık 50 milyon lira tutarında bir haksız kazanç elde ettiği gün yüzüne çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA KİMLİK FOTOĞRAFI BULUNDU

Düzenlenen baskınlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda suç unsuruna el konuldu. Operasyon kapsamında ele geçirilen flaş bellek, cep telefonu, sim kart ve bilgisayarların yanı sıra, kişisel verilerin ve GSM hat bilgilerinin not edildiği üç adet defter bulundu. Ekipler tarafından dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde, Şüphelilere ait dijital materyallerdeki incelemelerde ise çok sayıda Suriye uyruklu kişi ile Türk vatandaşlarına ait kimlik fotoğraflarının bulunduğu belirlendi.

DÖRT ŞÜPHELI CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki İfadeleri tamamlanan şüphelilerden 5'i, verdikleri ifadelerin ardından Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen diğer 4 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)